Coches y Motos 09 AGO 2026 - 15:39h.

Kia tiene un crossover que arrasa en España

Volkswagen reinventa el Polo

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El segmento de los SUV compactos se ha convertido en uno de los más disputados del mercado europeo. Modelos consolidados como el Volkswagen T-Roc siguen siendo una referencia por calidad y comportamiento, pero cada vez tienen más competencia. Entre los rivales que más terreno están ganando destaca el Kia Niro, un modelo que ha sabido evolucionar hasta convertirse en una de las opciones más interesantes para quienes buscan un vehículo eficiente, bien equipado y con un diseño diferente.

La segunda generación del Niro apuesta por una imagen mucho más atrevida que la de su predecesor. Sus líneas son más marcadas, incorpora una firma luminosa muy característica y un llamativo panel trasero que le aporta una personalidad propia. Frente al estilo continuista del T-Roc, el SUV coreano ofrece una estética más moderna que atrae a conductores que buscan un coche con mayor presencia visual sin necesidad de acudir a marcas premium.

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Pero el Kia Niro no solo destaca por su diseño. También ofrece una conducción muy equilibrada, cómoda para el día a día y suficientemente dinámica para disfrutar de viajes por carretera con un elevado nivel de confort.

Un híbrido eficiente con etiqueta ECO

Uno de los principales argumentos del Kia Niro es su sistema de propulsión híbrido autorrecargable. Bajo el capó combina un motor de gasolina de 1.6 litros con un propulsor eléctrico para desarrollar una potencia conjunta de 138 CV. Esta mecánica se asocia a una transmisión automática de doble embrague de seis velocidades, que proporciona un funcionamiento suave y una respuesta progresiva.

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Gracias a esta configuración, el consumo homologado ronda los 4,5 litros cada 100 kilómetros, situándose entre los SUV híbridos más eficientes de su categoría. Además, la etiqueta ECO permite acceder a las Zonas de Bajas Emisiones y disfrutar de ventajas fiscales y de circulación en numerosas ciudades españolas.

Su comportamiento también merece una mención especial. La suspensión está orientada al confort, absorbiendo con eficacia las irregularidades del asfalto, mientras que la dirección transmite seguridad y precisión. Esto convierte al Niro en un coche muy agradable tanto para desplazamientos urbanos como para recorrer largas distancias.

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Tecnología, espacio y una excelente relación calidad-precio

El interior del Kia Niro refleja el salto de calidad experimentado por la marca en los últimos años. El salpicadero presenta un diseño limpio y moderno, presidido por una doble pantalla digital que integra la instrumentación y el sistema multimedia. Los materiales ofrecen una buena sensación de calidad y el ensamblaje transmite solidez.

En cuanto a espacio, el Niro ofrece unas plazas traseras amplias para cuatro adultos y un maletero de hasta 451 litros, suficiente para afrontar viajes familiares o el uso cotidiano sin problemas.

En el apartado tecnológico tampoco se queda atrás. Puede equipar elementos como control de crucero adaptativo, asistentes de mantenimiento de carril, cámara de visión trasera, sensores de aparcamiento, climatizador automático, acceso sin llave, cargador inalámbrico para el móvil y conectividad con Android Auto y Apple CarPlay.

Otro de sus grandes atractivos es el precio. La gama del Kia Niro parte de unos 22.500 euros gracias a las promociones disponibles, una cifra muy competitiva si se tiene en cuenta que incluye una mecánica híbrida eficiente, un amplio equipamiento y los siete años de garantía que caracterizan a la marca.

Con todos estos argumentos, el Kia Niro se ha convertido en una de las alternativas más completas dentro del segmento de los SUV compactos. Su combinación de diseño moderno, bajo consumo, confort de marcha, tecnología y una excelente relación calidad-precio explica por qué cada vez más compradores lo sitúan por delante de opciones tan consolidadas como el Volkswagen T-Roc.