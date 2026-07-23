El nuevo Volkswagen T-Roc, más bonito y con un precio que sorprende
El Volkswagen más vendido en España estrena generación
El Volkswagen Taigo, ahora, es un chollo
El nuevo Volkswagen T-Roc estrena su gama 2027 y ya se puede configurar en España. La nueva entrega conserva el enfoque práctico del modelo anterior, pero apuesta por una imagen más moderna y atractiva. Volkswagen tampoco renuncia a los motores de gasolina. Toda la oferta inicial cuenta con electrificación ligera y cambio automático.
La gama comienza con un motor 1.5 eTSI de 116 CV y 220 Nm de par máximo. Está asistido por un sistema microhíbrido de 48 voltios. Utiliza una caja automática DSG de siete velocidades y tracción delantera. Homologa un consumo de 5,5 l/100 km y dispone de la etiqueta ECO de la DGT.
El nuevo Volkswagen T-Roc a se puede configurar en España
La segunda opción emplea el mismo bloque 1.5 eTSI, pero aumenta la potencia hasta 150 CV y el par hasta 250 Nm. También incorpora tecnología MHEV, cambio DSG y tracción delantera. Curiosamente, mantiene el consumo medio en 5,5 l/100 km. Esta mecánica aporta una respuesta superior sin penalizar de manera apreciable la eficiencia.
El acabado de entrada Match cuesta 34.325 euros con el motor de 116 CV y 35.775 euros con el de 150 CV. De serie incluye llantas de 16 pulgadas, faros LED, cristales traseros oscurecidos y climatizador automático. También incorpora cuadro digital de ocho pulgadas y pantalla multimedia táctil de 10,4 pulgadas.
Dos versiones mecánicas y tres acabados
La conectividad incluye Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth y radio digital. Tampoco faltan el acceso sin llave, la cámara trasera y los sensores de aparcamiento en ambos extremos. En seguridad dispone de control de crucero adaptativo, mantenimiento de carril y aviso de vehículos al salir del aparcamiento. Añade detector de cansancio y varios airbags.
Por encima aparece el acabado Style, disponible desde 37.435 euros con 116 CV o 38.885 euros con 150 CV. Añade llantas de 17 pulgadas, Digital Cockpit Pro y climatizador de tres zonas. También suma asientos y volante calefactados, iluminación ambiental, portón eléctrico y asistente Park Assist Plus. Los faros LED Plus mejoran la visibilidad.
El T-Roc R-Line corona la oferta por 42.595 euros y únicamente se combina con el motor de 150 CV. Incorpora llantas de 19 pulgadas, faros matriciales, asientos deportivos y un paquete exterior específico.