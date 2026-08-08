Coches y Motos 08 AGO 2026 - 13:03h.

La fiabilidad de Toyota pero con un marcado carácter premium

Lexus revoluciona el segmento de los todoterreno premium

Compartir







Comprar un SUV premium suele exigir más de 60.000 euros. Es lo que ocurre con modelos como el BMW X3 o el Mercedes GLC. Lexus quiere salirse de esa dinámica. Su propuesta permite acceder al NX por bastante menos, manteniendo una imagen exclusiva y tecnología híbrida.

La entrada es el NX 350h con tracción delantera. Combina un bloque de gasolina de 2,5 litros con un motor eléctrico. Juntos desarrollan 242 CV. Todo se gestiona mediante un cambio automático. Es una configuración pensada para ofrecer suavidad y una respuesta cómoda en cualquier recorrido.

PUEDE INTERESARTE Lexus saca el modelo del mercado

Mejor en casi todo y mucho más barato que sus rivales directos

Es su golpe comercial. Su precio de catálogo es de 56.800 euros. La oferta lo deja en 54.050 euros al contado. Si se elige financiación, baja hasta 51.100 euros. La distancia respecto a sus rivales alemanes destaca y convierte al NX en una alternativa premium más cercana.

Tampoco se recorta el equipamiento para esa tarifa. El acabado Premium+ incorpora llantas de 18 pulgadas y pantalla táctil de 14 pulgadas. También ofrece navegación online, portón eléctrico y acceso inteligente Smart Entry. Los sensores de aparcamiento facilitan las maniobras en calles estrechas y plazas pequeñas.

La seguridad descansa en el paquete Lexus Safety System+ 3. Reúne asistentes para vigilar el entorno, advertir de riesgos y ayudar al conductor cuando resulta necesario. Esta dotación evita que la variante más económica parezca básica. Conserva la filosofía tecnológica que Lexus aplica en sus modelos superiores.

Espacio para toda la familia y unas prestaciones notables

El NX responde como coche familiar. Mide 4,66 metros de largo y su batalla alcanza 2,69 metros. Mide 1,86 metros de ancho y la altura llega a 1,66 metros. El maletero ofrece 549 litros. Al abatir los asientos posteriores, la capacidad crece hasta unos 1.440 litros.

Las cifras completan el equilibrio. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,7 segundos y alcanza 200 km/h. Su consumo homologado es de 5,7 l/100 km, con emisiones de 129 g/km de CO2. No es un Lexus más barato. Es una forma inteligente de entrar en el segmento premium sin superar la barrera de sus competidores.