Coches y Motos 01 AGO 2026 - 14:28h.

Muy fiable, muy eficiente, muy tecnológico y de lo más bonito de la categoría

Este Lexus es una alternativa a Mercedes y compañía, y con mejor motor

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Lexus ha encontrado en el NX uno de sus diseños más equilibrados. Mantiene la parrilla característica de la marca, pero la integra en una carrocería elegante y deportiva. Los faros afilados, las líneas tensas y la zaga limpia forman un SUV con presencia. Para muchos, es el Lexus más atractivo de los últimos años.

Su posicionamiento permite enfrentarlo al BMW X3 y al Mercedes GLC. Ambos superan los 60.000 euros en sus versiones de acceso. El Lexus juega con una ventaja, pero no transmite la sensación de ser una alternativa inferior. Tiene buenos acabados, una imagen diferenciada y una reputación sólida en fiabilidad.

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El Lexus NX de acceso está de oferta

El precio del NX 350h asciende a 56.800 euros. Sin embargo, la oferta actual lo sitúa en 54.050 euros al contado o 51.100 euros financiados. La rebaja no transforma el NX en un coche barato. Sí reduce la distancia frente a SUV generalistas equipados y amplía su atractivo dentro del mercado premium.

La versión de acceso utiliza un motor de gasolina 2.5 híbrido asistido por una unidad eléctrica. En conjunto desarrolla 242 CV y emplea tracción delantera. El cambio es automático. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,7 segundos y alcanza 200 km/h. Son prestaciones suficientes para viajar con solvencia.

Consumo de mechero, alta fiabilidad y un equipamiento que iguala a los mejores

El consumo se queda en 5,7 litros cada 100 kilómetros, con emisiones de 129 g/km. Es una cifra razonable para un SUV de 4,66 metros. La batalla de 2,69 metros favorece el espacio interior. Además, el maletero ofrece 549 litros y crece hasta 1.440 litros abatiendo los asientos.

El acabado Premium+ evita que la versión básica parezca austera. Incluye llantas de 18 pulgadas, acceso inteligente y portón eléctrico. La pantalla táctil alcanza las 14 pulgadas y dispone de navegación online. También incorpora sensores de aparcamiento, un elemento imprescindible en un vehículo de estas dimensiones. Mientras que la seguridad queda cubierta por el sistema Lexus Safety System+ 3. Reúne asistentes para prevenir accidentes y reducir el esfuerzo durante la conducción.