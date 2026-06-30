El nuevo Lexus es, sin lugar a duda, el más bonito del catálogo

Coches y Motos 30 JUN 2026 - 16:56h.

La marca japonesa presenta la nueva generación de uno de sus mejores modelos

Lexus saca el modelo del mercado

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Las berlinas premium continúan demostrando que siguen siendo una alternativa muy atractiva para quienes priorizan el confort, la elegancia y la calidad de conducción por encima de las modas. Lexus lo sabe bien y por eso ha renovado por completo el ES, una de las piezas clave de su gama. El resultado es una berlina que evoluciona en todos los apartados y que, para muchos, representa el modelo más atractivo que la firma japonesa ha presentado en los últimos años.

Más moderno, más tecnológico y con una imagen mucho más sofisticada, el nuevo Lexus ES quiere competir con las grandes referencias alemanas sin renunciar a la personalidad propia que siempre ha caracterizado a la marca. Su apuesta por el diseño, el refinamiento y la electrificación lo convierten en uno de los lanzamientos más interesantes del segmento.

Una berlina que lleva el diseño de Lexus a una nueva dimensión

El nuevo ES estrena un lenguaje estético mucho más limpio y elegante. Aunque mantiene algunos rasgos característicos de Lexus, como la gran parrilla frontal y las líneas afiladas de los grupos ópticos, la carrocería transmite ahora una sensación de mayor sofisticación y madurez.

La silueta resulta especialmente llamativa gracias a una línea de techo muy fluida que recuerda a la de un coupé, mientras que las superficies laterales prescinden de elementos innecesarios para ofrecer una imagen más minimalista. El conjunto consigue transmitir dinamismo sin recurrir a exageraciones, algo que encaja perfectamente con la filosofía de la marca.

La parte trasera también adquiere un mayor protagonismo gracias a una nueva firma luminosa que recorre todo el ancho del vehículo y refuerza su sensación de anchura. El resultado es una berlina con una presencia imponente y un diseño que muchos consideran el más conseguido de toda la gama Lexus actual.

En el interior también se aprecia una profunda evolución. El salpicadero adopta un enfoque mucho más moderno, con una distribución limpia y un claro protagonismo para las pantallas digitales. La calidad continúa siendo una de las señas de identidad de Lexus, con materiales muy cuidados, superficies acolchadas y un nivel de ensamblaje que se sitúa entre los mejores del segmento.

Más tecnología, electrificación y el confort como prioridad

El nuevo Lexus ES no solo cambia por fuera. También incorpora una importante actualización tecnológica que mejora la experiencia a bordo. El sistema multimedia es completamente nuevo, más rápido e intuitivo, y ofrece compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, además de múltiples funciones conectadas.

La instrumentación digital permite personalizar la información mostrada al conductor, mientras que la iluminación ambiental, el sistema de sonido premium y los numerosos elementos de confort elevan la sensación de exclusividad durante cada trayecto.

Como es habitual en Lexus, el confort ocupa un lugar prioritario. El aislamiento acústico ha sido mejorado para reducir todavía más el ruido procedente del exterior, mientras que la suspensión está orientada a ofrecer una conducción extremadamente suave tanto en ciudad como en carretera.

En el apartado mecánico, la nueva generación apuesta claramente por la electrificación. Además de mantener versiones híbridas de alta eficiencia, el modelo incorpora nuevas variantes completamente eléctricas que permiten ampliar la oferta para adaptarse a diferentes necesidades. De este modo, Lexus continúa avanzando hacia una gama cada vez más electrificada sin renunciar a la suavidad de funcionamiento que siempre ha distinguido a sus vehículos.

La seguridad también recibe una importante actualización gracias a una nueva generación de asistentes a la conducción que incluyen control de crucero adaptativo, mantenimiento activo de carril, frenada automática de emergencia, monitorización del ángulo muerto, reconocimiento de señales y un completo conjunto de sistemas diseñados para hacer la conducción más cómoda y segura.

Con esta renovación, el Lexus ES reafirma su posición como una de las berlinas más elegantes del mercado. Su diseño refinado, un interior de gran calidad, una elevada carga tecnológica y una conducción orientada al máximo confort hacen que sea una alternativa muy seria frente a las propuestas premium tradicionales. Un coche pensado para quienes valoran la exclusividad desde un punto de vista diferente, apostando por la calidad, la fiabilidad y una imagen que no pasa desapercibida.