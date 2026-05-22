El nuevo Mercedes GLC eléctrico apunta a ser el modelo accesible más sofisticado creado por la marca

Coches y Motos 22 MAY 2026 - 07:34h.

El nuevo GLC es uno de los mejores modelos de la marca alemana

Mercedes acaba con el problema del GLA

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El Mercedes GLC eléctrico representa uno de los proyectos más ambiciosos de la marca alemana dentro de su nueva estrategia de electrificación. Este SUV nace con el objetivo de combinar el refinamiento tradicional de Mercedes-Benz con una plataforma eléctrica de última generación, ofreciendo una propuesta más equilibrada, sofisticada y eficiente. El modelo se posiciona además como una alternativa especialmente relevante dentro del segmento premium, donde la competencia entre fabricantes se ha intensificado de forma notable en los últimos años.

A nivel de diseño, el nuevo GLC eléctrico mantiene la elegancia característica de la marca alemana, aunque introduce una evolución estética claramente orientada al futuro. El frontal adopta una parrilla cerrada de grandes dimensiones acompañada por una firma lumínica mucho más estilizada, mientras que las superficies suaves y las líneas limpias mejoran la aerodinámica y refuerzan la sensación tecnológica del conjunto.

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La silueta del SUV busca un equilibrio muy cuidado entre dinamismo y presencia visual. La caída del techo resulta más fluida que en generaciones anteriores y los detalles aerodinámicos han sido desarrollados para optimizar el rendimiento energético. En este sentido, Mercedes ha trabajado especialmente en la reducción de la resistencia al aire, un aspecto fundamental para maximizar la autonomía y mejorar la eficiencia en recorridos largos.

Otro de los elementos destacados es el tratamiento del aislamiento acústico. El diseño de la carrocería y las soluciones desarrolladas en la plataforma eléctrica permiten crear un habitáculo especialmente silencioso, reforzando el carácter refinado y confortable del vehículo.

Una plataforma eléctrica más avanzada y eficiente

El nuevo GLC eléctrico utilizará una arquitectura específica para vehículos cero emisiones desarrollada por Mercedes-Benz. Esta plataforma ha sido concebida para optimizar el espacio interior, mejorar la autonomía y permitir sistemas de carga mucho más rápidos y eficientes.

Las versiones más avanzadas homologarán cifras superiores a los 600 kilómetros de autonomía en ciclo WLTP, situándose entre los SUV eléctricos premium más competitivos del mercado. Cabe destacar que el sistema eléctrico de nueva generación permitirá acceder a cargas ultrarrápidas capaces de recuperar una gran parte de la batería en tiempos muy reducidos, mejorando notablemente la practicidad durante los viajes largos.

Mercedes también ha puesto el foco en el comportamiento dinámico. Gracias a la posición de las baterías y al bajo centro de gravedad, el SUV ofrecerá una conducción más estable y precisa pese a sus dimensiones. La suspensión adaptativa y los diferentes modos de conducción permitirán además adaptar el comportamiento del vehículo a distintos escenarios, priorizando tanto el confort como la eficiencia.

Por otro lado, el refinamiento de marcha será uno de los grandes argumentos del modelo. La ausencia de vibraciones propias de la mecánica eléctrica, unida al elevado nivel de insonorización, busca ofrecer una experiencia especialmente confortable tanto en ciudad como en autopista.

Interior tecnológico y enfoque premium

El habitáculo del GLC eléctrico reflejará claramente la nueva dirección tecnológica de Mercedes-Benz. El salpicadero estará dominado por grandes superficies digitales y sistemas multimedia de última generación integrados dentro de una arquitectura muy limpia y sofisticada.

Llama especialmente la atención la evolución del sistema de infoentretenimiento, que incorporará nuevas funciones conectadas, actualizaciones remotas y asistentes inteligentes con un elevado nivel de personalización. Todo ello estará acompañado por una interfaz más intuitiva y una mayor capacidad de interacción entre conductor y vehículo.

La calidad de materiales seguirá siendo uno de los puntos fuertes del SUV. Superficies suaves, iluminación ambiental configurable y acabados muy cuidados reforzarán la sensación premium del interior. La plataforma eléctrica permitirá además disfrutar de una mayor amplitud para los ocupantes y de un maletero más aprovechable.

Con este modelo, Mercedes-Benz busca consolidar su posición en el mercado eléctrico premium mediante un SUV capaz de combinar autonomía, sofisticación y tecnología avanzada. El nuevo GLC eléctrico representa además una evolución importante en la estrategia de la marca, apostando por una electrificación más madura y enfocada en el equilibrio entre lujo, eficiencia y confort.