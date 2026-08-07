El nuevo Honda es, para la mayoría, el modelo más atractivo del catálogo

Coches y Motos 07 AGO 2026 - 22:44h.

El nuevo Prelude destaca por diseño y dinamismo

El nuevo Honda Prelude es uno de los coupés más bonitos en la historia reciente de Honda y apunta a deportivos mucho más caros

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Honda ha decidido recuperar uno de los nombres más emblemáticos de su historia y adaptarlo a los nuevos tiempos. El Prelude regresa al mercado tras más de dos décadas de ausencia convertido en un coupé híbrido que combina un diseño muy llamativo, tecnología de última generación y un planteamiento pensado para quienes todavía disfrutan conduciendo. En un mercado dominado por los SUV, este modelo representa una propuesta diferente, capaz de atraer tanto a los nostálgicos como a quienes buscan un coche exclusivo sin renunciar a la eficiencia.

Su diseño es, probablemente, uno de sus mayores reclamos. Con una silueta baja, un frontal muy afilado y una zaga musculosa, el nuevo Prelude transmite deportividad desde cualquier ángulo. Honda ha logrado mantener la esencia del modelo original, pero incorporando un lenguaje de diseño completamente moderno, con faros LED muy estilizados, una parrilla minimalista y unas líneas muy limpias que refuerzan su carácter elegante.

Con 4,53 metros de longitud, el Prelude ofrece un tamaño suficiente para desenvolverse con comodidad tanto en ciudad como en carretera. Su configuración de cuatro plazas prioriza el confort de los ocupantes delanteros, aunque las posteriores también pueden utilizarse en desplazamientos ocasionales. El maletero, además, resulta más práctico de lo que cabría esperar en un coupé gracias a la presencia de un amplio portón trasero.

Un híbrido que apuesta por las sensaciones

El apartado mecánico también supone una de las grandes novedades del modelo. Honda utiliza su conocido sistema híbrido e:HEV, formado por un motor de gasolina de 2.0 litros y dos motores eléctricos que desarrollan una potencia conjunta de 184 CV. Todo el conjunto se asocia a una transmisión automática y a la tracción delantera.

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La marca japonesa ha trabajado especialmente en mejorar las sensaciones al volante mediante el sistema Honda S+ Shift. Esta tecnología simula cambios de marcha para ofrecer una conducción más emocional, algo que diferencia al Prelude de otros híbridos tradicionales, donde prima únicamente la eficiencia.

Precisamente, el consumo es otro de sus puntos fuertes. Homologa una media cercana a los 5,2 litros cada 100 kilómetros, una cifra realmente baja teniendo en cuenta sus prestaciones y su planteamiento deportivo. Como cualquier híbrido autorrecargable de Honda, disfruta además de la etiqueta ECO, una ventaja importante para circular por las ciudades y reducir costes de utilización.

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Tecnología, calidad y seguridad

El habitáculo mantiene el elevado nivel de calidad habitual en Honda. El puesto de conducción está claramente orientado hacia el conductor, con una posición baja que recuerda a los deportivos clásicos de la marca. La instrumentación digital se combina con una pantalla multimedia de gran formato compatible con Apple CarPlay y Android Auto.

Entre el equipamiento disponible destacan los asientos calefactados, el cargador inalámbrico para teléfonos móviles, el sistema de sonido premium, el climatizador automático bizona, los faros adaptativos LED y unas llantas de gran diámetro que refuerzan su imagen deportiva.

En materia de seguridad incorpora el paquete Honda Sensing, que incluye control de crucero adaptativo, asistente de mantenimiento de carril, frenada automática de emergencia, reconocimiento de señales de tráfico, detector de fatiga y numerosos asistentes destinados a facilitar la conducción diaria.

Un coche diferente en una gama dominada por los SUV

El Prelude no nace con la intención de convertirse en el modelo más vendido de Honda. Su objetivo es reforzar la imagen de la marca y demostrar que todavía existe espacio para vehículos pasionales en una industria cada vez más centrada en los SUV.

Con un precio de partida de 49.500 euros, el nuevo Honda Prelude se sitúa como uno de los modelos más exclusivos del fabricante. A cambio ofrece un diseño muy atractivo, una mecánica híbrida de 184 CV, un consumo contenido y un comportamiento dinámico que promete recuperar el espíritu de uno de los nombres más legendarios de la historia de Honda. Para quienes buscan un coche distinto, con personalidad propia y un enfoque claramente emocional, el Prelude vuelve dispuesto a convertirse en una de las propuestas más interesantes del mercado.