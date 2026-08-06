Coches y Motos 06 AGO 2026 - 03:22h.

Una de las opciones más inteligentes para familias numerosas

Este Citroën es uno de los eléctricos más vendidos en España

Compartir







El Dacia Jogger es una referencia para familias que necesitan espacio sin gastar demasiado. Un monovolumen compacto que ofrece siete plazas que se ha convertido en una excelente alternativa a SUV familiares muy populares. Sin embargo, no está solo. El nuevo Citroën C3 Aircross propone una imagen de SUV, un formato práctico y dispone además de siete plazas opcionales. Todo ello con precios que se mantienen dentro de un terreno razonable.

La nueva generación ha crecido. Mide 4,39 metros de largo, 1,76 de ancho y 1,64 de alto. Su batalla alcanza 2,60 metros. Muy similar al Kia Niro, el SEAT Ateca o el Dacia Duster. El maletero ofrece 410 litros en las configuraciones convencionales de cinco plazas.

PUEDE INTERESARTE El Citroën menos bonito es una ganga

Hasta siete plazas para el Citroën C3 Aircross

La tercera fila corresponde al acabado Plus. Sus dos asientos se ocultan bajo el piso cuando no son necesarios. De esta forma, el espacio puede adaptarse a pasajeros o equipaje. Esta versión arranca en 20.740 euros, una cantidad competitiva para un SUV capaz de transportar ocasionalmente a siete ocupantes.

PUEDE INTERESARTE Citroën tiene un siete plazas que es una maravilla

La gama parte de 19.317 euros. Citroën anuncia 18.540 euros al contado o 17.540 euros financiados en esta promoción, acercando la rebaja a 2.000 euros. La financiación contempla 119 euros, una entrada de 4.499,63 euros y una cuota final de 12.336,33 euros.

Así es el Citroën C3 Aircross más económico

Monta un gasolina 1.2 PureTech con 100 CV y 205 Nm. Utiliza cambio de seis relaciones y tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 10,1 segundos, alcanza 182 km/h y consume 6,2 l/100 km. La gama contempla alternativas electrificadas con etiqueta ECO.

El acabado YOU incluye luces diurnas LED, encendido automático de faros y llantas de 16 pulgadas. Añade aire acondicionado, sensores, retrovisores eléctricos y seis airbags. También incorpora asiento posterior abatible, volante regulable, Smartphone Station y Head-up Display. La suspensión Citroën Advanced Comfort utiliza amortiguadores hidráulicos progresivos para mejorar la comodidad.