EBRO tiene un clon del Toyota Yaris Cross que ni Dacia puede igualar

Coches y Motos 05 AGO 2026 - 04:23h.

211 CV de potencia, motor híbrido autorrecargable y precios que no podrás ignorar

Ebro cae a precio de MG con una rebaja de escándalo

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Encontrar un SUV híbrido con 211 CV por menos de 20.000 euros no resulta habitual. Ese es el argumento del EBRO S400. Se anuncia desde 19.990 euros financiados, una cifra propia de modelos de Dacia con mecánicas sencillas. Al contado cuesta 23.480 euros, pero ofrece una relación precio-producto.

Su planteamiento recuerda al Toyota Yaris Cross. Ambos combinan tamaño urbano, carrocería elevada y tecnología híbrida autorrecargable. El EBRO busca la misma facilidad de conducción, pero añade una potencia considerable y un equipamiento abundante. Peugeot 2008 y MG ZS también aparecen entre los rivales de este modelo.

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La renacida EBRO tiene un SUV ideal para urbanitas que no se conforman con la ciudad

Mide 4,32 metros de largo, 1,83 metros de ancho y 1,65 metros de alto. Son proporciones para circular por ciudad sin renunciar a espacio. El maletero ofrece 430 litros y llega hasta 1.155 litros al abatir los asientos. Hay capacidad para compras, equipaje o las necesidades de una familia.

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La mecánica combina un gasolina 1.5 DHE de 95 CV con un motor eléctrico de 204 CV. Juntos entregan 211 CV y utilizan tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,9 segundos. El consumo queda por debajo de 5,5 l/100 km. Y su bloque híbrido le permite obtener la etiqueta ECO de la DGT.

Dos acabados a elegir y precios que parecen low cost

El acabado Premium ofrece una dotación completa. Incluye llantas de 17 pulgadas, faros LED, climatizador bizona y dos pantallas de 12,3 pulgadas. Añade Android Auto, Apple CarPlay, radio y Bluetooth. También dispone de control de crucero adaptativo, sensores de aparcamiento y limitador de velocidad.

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La seguridad incorpora detector de ángulo muerto, aviso de tráfico cruzado y mantenimiento de carril. Suma detección de fatiga, control de presión y llamada eCall. Por encima, el acabado Excellence añade tapicería Eco Skin, asientos calefactados, ajustes, iluminación ambiental y una cámara de visión de 540 grados.

El Excellence cuesta 21.990 euros financiados o 24.894 euros al contado. Y como guinda, EBRO ofrece en ambos acabados siete años de garantía o 150.000 kilómetros, incluyendo el sistema híbrido.