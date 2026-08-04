MINI celebra 25 años reinventando un icono sin perder su esencia

La marca repasa un cuarto de siglo bajo el Grupo BMW

Lo hace con un vídeo que muestra cómo el Mini clásico evolucionó hacia un referente global

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MINI celebra un cuarto de siglo de su etapa bajo el Grupo BMW reivindicando uno de los mayores desafíos del diseño automovilístico: reinventar un icono sin renunciar a su identidad. Para conmemorar este aniversario, la marca ha estrenado el vídeo "Del original al original: 25 años de diseño MINI", una producción de seis minutos que recorre la transformación del histórico Mini de 1959 en el moderno MINI, convertido hoy en una referencia del segmento de los compactos premium.

El documental reúne a algunos de los responsables del diseño de la marca para explicar cómo se afrontó un proceso que debía respetar la esencia del modelo original mientras incorporaba nuevas tecnologías, mayor calidad y un lenguaje estético adaptado al siglo XXI. La idea, subrayan sus creadores, nunca fue realizar una copia del clásico, sino construir un nuevo original capaz de mantener intacto su carácter.

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Adrian van Hooydonk, director de Diseño del Grupo BMW, recuerda que el Mini apenas cambió durante cuatro décadas, por lo que el reto consistía en conservar sus rasgos más reconocibles mientras evolucionaba hacia una nueva generación. El resultado fue el lanzamiento del MINI moderno en 2001, un modelo que rápidamente desarrolló personalidad propia y amplió el atractivo de la marca a nuevos públicos.

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Del clásico al MINI moderno

La historia comenzó realmente en 1994, cuando BMW adquirió Rover y heredó la responsabilidad de decidir el futuro del pequeño utilitario británico. Los equipos de diseño exploraron diferentes propuestas para actualizar el vehículo sin perder aquello que lo había convertido en un icono mundial.

El Mini creado por Sir Alec Issigonis en 1959 revolucionó el automóvil gracias a su extraordinario aprovechamiento del espacio, sus dimensiones compactas, los voladizos cortos y una conducción ágil que con el tiempo dio lugar a la conocida sensación de "kart". Todos esos elementos sirvieron como punto de partida para desarrollar el nuevo MINI.

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Según explica Holger Hampf, actual director de Diseño de MINI, la marca ha construido durante estos años nuevos símbolos propios que hoy los aficionados consideran inseparables de su identidad. Esa evolución demuestra que el diseño nunca permanece inmóvil y que cada generación añade nuevos referentes sin romper el vínculo con el pasado.

Un diseño pensado para el futuro

Los rasgos más característicos del MINI siguen presentes en la gama actual. Los faros redondos, las proporciones compactas, los reducidos voladizos y una imagen fácilmente reconocible continúan definiendo a la marca, acompañados de amplias posibilidades de personalización que permiten a cada propietario imprimir su propio estilo.

Esta filosofía también se traslada a la nueva etapa eléctrica. El MINI Cooper Electric adopta el lenguaje de diseño denominado "Simplicidad carismática", una propuesta que elimina elementos superfluos para potenciar las formas esenciales del vehículo. La carrocería presenta superficies más limpias y un aspecto más moderno, mientras el interior recupera algunos principios del modelo original, con una gran pantalla circular como protagonista, un volante compacto y una distribución minimalista.

BMW considera que esta evolución demuestra que es posible preservar el ADN de una marca histórica mientras se adapta a las exigencias de la movilidad eléctrica y digital. El vídeo publicado por el fabricante resume ese recorrido y sirve además como inicio de un año especialmente significativo para MINI, que también celebrará el vigésimo quinto aniversario de la producción del MINI moderno y rendirá homenaje a sus raíces británicas con el lanzamiento de la edición limitada MINI Cooper Oxford Edition.