Este Toyota es, para la mayoría, el modelo más atractivo del catálogo

Coches y Motos 03 AGO 2026 - 14:26h.

Mucha fiabilidad y tres versiones híbridas muy eficientes a elegir

El nuevo Toyota empieza a ser considerado el coche más bonito de toda la historia de Toyota

Compartir







El C-HR ocupa una posición especial dentro de Toyota. Es el SUV de la marca más vendido en España y, para la mayoría, también el más atractivo del catálogo. Su silueta de inspiración cupé, los tiradores escamoteables y las superficies marcadas forman una imagen atrevida que no pasa inadvertida.

Su carrocería mide 4,36 metros de largo y 1,56 metros de alto. La batalla alcanza 2,64 metros. Mantiene un tamaño para ciudad sin renunciar a un habitáculo. El maletero cubica 358 litros en los híbridos, una cifra suficiente, aunque inferior a la de SUV familiares.

PUEDE INTERESARTE Esta es la forma de tener un Toyota sin ser un Toyota

El C-SUV compacto ideal para la ciudad

Kia Niro y Mazda MX-30 híbrido aparecen entre sus alternativas. El Toyota responde con personalidad, experiencia en electrificación y una conducción. Destaca por el consumo, el equipamiento y la reputación de fiabilidad de la marca. Es un producto pensado para diferenciarse sin complicar la utilización.

PUEDE INTERESARTE Toyota sorprende con el Toyota RAV4 más avanzado de su historia

La versión combina un gasolina 1.8 de 98 CV con un motor eléctrico de 95 CV. Juntos entregan 140 CV. Acelera de 0 a 100 km/h en 10,2 segundos, alcanza 170 km/h y consume 4,7 l/100 km. Se anuncia por 30.750 euros al contado o 29.050 financiados.

Aparece el C-HR 200H. Utiliza un motor 2.0 asociado a una unidad eléctrica de 113 CV. La potencia llega a 197 CV, mientras el consumo queda en 4,8 l/100 km. Está disponible desde 28.500 euros financiados. Es una opción más rápida sin penalizar la eficiencia.

También hay una versión híbrida enchufable

La variante PHEV desarrolla 223 CV y acelera a 100 km/h en 7,2 segundos. Su batería de 13,8 kWh permite recorrer 62 kilómetros eléctricos. Homologa 1,2 l/100 km y obtiene la etiqueta CERO. Parte de 35.725 euros al contado o 32.500 financiados. El maletero ofrece 311 litros.

El acabado Active incluye faros LED, cuadro de 12,3 pulgadas, climatizador bizona y pantalla. Añade acceso sin llave, cámara trasera, detector de ángulo muerto y control de crucero adaptativo. El PHEV, que viene con el acabado mínimo Advance, suma llantas de 18 pulgadas, asientos calefactados, bomba de calor y pantalla de 12,3 pulgadas.