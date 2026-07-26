Toyota tiene el vehículo perfecto para hacer viajes largos en familia

Coches y Motos 26 JUL 2026 - 13:39h.

El nuevo RAV4 apunta a seguir siendo uno de los top ventas en España

Esta es la forma de tener un Toyota sin ser un Toyota

Compartir







Cuando se habla de SUV familiares, es habitual pensar en coches grandes, cómodos y espaciosos, pero también en consumos elevados. Sin embargo, el Toyota RAV4 rompe con esa idea gracias a una mecánica híbrida que consigue ofrecer cifras de consumo sorprendentemente bajas para un vehículo del segmento C-SUV. Precisamente esa capacidad para combinar espacio, eficiencia y fiabilidad es una de las razones por las que continúa siendo una de las referencias entre quienes buscan un coche pensado para viajar en familia.

El RAV4 lleva décadas formando parte del catálogo de Toyota y ha evolucionado hasta convertirse en un modelo muy equilibrado. Su diseño mantiene un aspecto robusto y moderno, con una carrocería de 4,60 metros que transmite sensación de solidez y una posición de conducción elevada que mejora la visibilidad tanto en ciudad como en carretera. Su imagen combina rasgos elegantes con un cierto carácter aventurero, lo que le permite adaptarse tanto a un uso urbano como a escapadas por carreteras secundarias o pistas en buen estado.

Pero si hay un aspecto que realmente diferencia al Toyota RAV4 de muchos de sus competidores es su consumo. A pesar de tratarse de un SUV de tamaño medio, con un peso considerable y un habitáculo muy amplio, la versión híbrida autorrecargable de 218 CV homologa un consumo que ronda los 5 litros cada 100 kilómetros. Son cifras propias de vehículos mucho más pequeños y ligeros, algo que permite ahorrar una cantidad importante de combustible a lo largo del año, especialmente para quienes realizan muchos kilómetros.

Espacio de sobra para viajar con comodidad

El Toyota RAV4 está claramente pensado para la familia. Las plazas delanteras ofrecen unos asientos amplios y cómodos, con una excelente ergonomía que permite recorrer largas distancias sin sensación de fatiga. Detrás, tres adultos pueden viajar con suficiente espacio para las piernas y la cabeza, algo que no siempre resulta habitual entre los SUV de su categoría.

El maletero también es uno de sus grandes argumentos. Con una capacidad de 580 litros en la versión híbrida, ofrece espacio suficiente para transportar varias maletas, un carrito infantil, bicicletas plegables o todo el equipaje necesario para unas vacaciones. Además, las formas son muy regulares, facilitando el aprovechamiento de toda la capacidad disponible.

El interior transmite una elevada sensación de calidad gracias a unos materiales bien seleccionados y a unos ajustes muy cuidados. La instrumentación digital y la pantalla multimedia de gran tamaño permiten controlar todas las funciones del vehículo de forma sencilla, mientras que la compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay facilita la conexión con cualquier smartphone.

Un híbrido que hace fáciles los viajes largos

El sistema híbrido de Toyota es uno de los más reconocidos del mercado por su eficiencia y suavidad de funcionamiento. El motor eléctrico interviene constantemente durante la conducción, especialmente en ciudad y en fases de aceleración suave, reduciendo el consumo y proporcionando una respuesta muy progresiva.

Los 218 CV disponibles permiten mover con soltura un vehículo de este tamaño, ofreciendo buenas aceleraciones y recuperaciones suficientes para afrontar adelantamientos o incorporaciones con total seguridad. Además, el elevado aislamiento acústico y la suspensión orientada al confort convierten cada viaje en una experiencia especialmente agradable.

El equipamiento tampoco se queda atrás. Dependiendo del acabado, puede incorporar control de crucero adaptativo, mantenimiento activo de carril, cámaras de visión de 360 grados, detector de ángulo muerto, climatizador bizona, portón trasero eléctrico, techo panorámico y numerosos asistentes de conducción que aumentan tanto la seguridad como el confort.

En definitiva, el Toyota RAV4 demuestra que no es necesario renunciar a un consumo contenido para disfrutar de un SUV familiar amplio y cómodo. Su mecánica híbrida de 218 CV, capaz de mantener consumos cercanos a los 5 l/100 km pese a tratarse de un C-SUV, lo convierte en una de las opciones más equilibradas para quienes buscan un coche preparado para recorrer muchos kilómetros con la familia, sin disparar el gasto en combustible y con la tranquilidad que aporta la reconocida fiabilidad de Toyota.