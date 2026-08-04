Toyota tiene un híbrido tan bueno, pero tan barato, que ni MG ni BYD pueden igualar

Coches y Motos 04 AGO 2026 - 00:08h.

Fiabilidad, eficiencia, mucho equipamiento y un precio difícil de ignorar

Toyota tiene el que es, para muchos, el mejor coche para viajar

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MG y BYD han demostrado que el precio puede convertirse en su argumento. Toyota responde apoyándose en algo diferente: experiencia híbrida. El Yaris Cross reúne esa tecnología en un SUV compacto, eficiente y sencillo de utilizar. Pero ahora, además, su promoción lo coloca en una posición difícil de igualar incluso para las marcas chinas.

El formato urbano es una de sus ventajas. Mide 4,18 metros de largo y 1,76 metros de ancho. Su batalla alcanza 2,56 metros. Esto facilita los desplazamientos por calles y los aparcamientos. Al mismo tiempo, mantiene una altura de 1,59 metros y una posición de conducción elevada.

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Una opción ideal para el día a día, y para mucho más

La practicidad no queda olvidada. El maletero cubica 390 litros y puede ampliarse hasta 1.097 litros abatiendo los asientos. Es suficiente para las compras, el equipaje de una pareja o las necesidades de una familia. Renault Captur, Nissan Juke, Mitsubishi ASX y Jeep Renegade son sus rivales. Y todo ello con una estética que recuerda mucho a la del Toyota RAV4.

Toyota utiliza un sistema HEV basado en un motor 1.5 de tres cilindros con ciclo Atkinson. El conjunto desarrolla 130 CV y 185 Nm. Incorpora cambio automático CVT y tracción delantera. Su funcionamiento suave encaja especialmente bien en ciudad, donde la parte eléctrica interviene con mayor frecuencia.

Prestaciones y equipamiento

Las prestaciones no buscan deportividad, pero resultan suficientes para el uso. Acelera de 0 a 100 km/h en 10,7 segundos y alcanza 170 km/h. Su consumo es de 4,4 l/100 km, uno de sus argumentos. Además, obtiene la etiqueta ECO de la DGT y sus ventajas.

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El equipamiento incluye llantas bitono de 17 pulgadas y retrovisores calefactables. Añade acceso y arranque sin llave, pantalla multimedia Toyota Touch 2 de ocho pulgadas y conexión con Apple CarPlay y Android Auto. Tecnología útil, mandos intuitivos y asistentes de conducción completan una propuesta pensada para evitar complicaciones.

Sobre catálogo cuesta 29.424 euros. Sin embargo, Toyota lo anuncia desde 27.500 euros al contado o 25.900 euros financiados. La segunda cantidad resulta competitiva para un SUV híbrido.