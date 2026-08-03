El nuevo Renault es, para muchos, el modelo más bonito de la historia de la marca

Coches y Motos 03 AGO 2026 - 16:16h.

Un éxito de los 80 con la tecnología del futuro

La decisión de Renault con el Megane que muchos no entienden

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Renault ha creado automóviles memorables, pero pocos despiertan simpatía como el Renault 5 E-Tech. Recupera las proporciones y detalles del original sin parecer una copia. Su estilo retro, la firma luminosa y los colores forman un conjunto lleno de personalidad. Para muchos, es el Renault más bonito de la historia.

El diseño no sacrifica la utilidad. Mide 3,92 metros de largo y tiene una batalla de 2,54 metros. Resulta sencillo de aparcar y ágil entre el tráfico. Su maletero oscila entre 277 y 326 litros, una capacidad razonable para compras, equipaje o las necesidades de una pareja.

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El retorno más esperado por los nostálgicos de los 80

Frente al Fiat 500e y el Dacia Spring, transmite una sensación de calidad. Los materiales, los ajustes y la puesta a punto están cuidados. Destaca por su dinamismo y por una conducción entretenida. No pretende ser un homenaje nostálgico, sino un eléctrico preparado para utilizarse todos los días.

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La versión cuesta 23.056 euros, al contado o financiada, antes de las ayudas del Plan AUTO+. El motor entrega 95 CV y 215 Nm. Utiliza una batería de 40 kWh y homologa 310 kilómetros. Acelera de 0 a 100 km/h en 12 segundos y alcanza 130 km/h.

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Tres versiones mecánicas a elegir

El escalón eleva la potencia a 120 CV y 225 Nm. Mantiene la batería de 40 kWh y alcanza 312 kilómetros. Completa el 0 a 100 km/h en nueve segundos y llega a 150 km/h. Está disponible desde 26.044 euros al contado o 24.664 euros financiados.

La opción desarrolla 150 CV y 245 Nm. Su batería crece a 52 kWh y permite recorrer 410 kilómetros. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos y mantiene velocidad máxima de 150 km/h. Cuesta 28.909 euros al contado o 27.379 euros financiados, sin descontar ayudas.

En equipamiento hay tres acabados a elegir. Todos, de serie, incorporan como mínimo pantalla de diez pulgadas, cuadro digital y conexión inalámbrica para el teléfono. Añade cargador de 11 kW, sensores traseros y frenada de emergencia. También equipan mantenimiento de carril, reconocimiento de señales, detector de atención y actualizaciones remotas.