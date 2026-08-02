Cupra convierte en accesible el SUV más deseado de su catálogo con una versión de acceso inédita

Coches y Motos 02 AGO 2026 - 04:12h.

Mucha deportividad, carácter premium, equipamiento a la altura de los mejores y confort para toda la familia

Cupra convierte el Born en el chollo de diciembre

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Tras los Formentor y Tavascan, Cupra necesitaba un SUV capaz de combinar emoción y utilidad familiar. El Terramar ocupa ese lugar. Se sitúa entre ambos con un diseño musculoso, un frontal agresivo y las proporciones deportivas lo han convertido en uno de los modelos deseados de la marca. Ahora, una versión de acceso permite acercarse a él con menor esfuerzo.

Su carrocería mide 4,51 metros de largo, 1,86 metros de ancho y 1,58 metros de alto. La distancia entre ejes alcanza 2,68 metros. Esto permite ofrecer espacio para los pasajeros. El maletero de 642 litros resulta generoso y facilita viajes familiares, escapadas o desplazamientos con abundante equipaje.

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Premium y deportivo, pero sin precios escandalosos

El Terramar se mueve en un terreno ocupado por BMW X1, Audi Q3 y Mercedes GLA. Frente a ellos propone una imagen más atrevida y una conducción con carácter deportivo. Convence por sus materiales, acabados y tecnología. Y también por proponer precios bastante más razonables.

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La nueva puerta de entrada se anuncia por 45.456,44 euros al contado o 44.606,44 euros financiados. Esta fórmula exige una entrada de 10.489,79 euros y 48 cuotas de 260 euros. Al terminar queda un pago de 30.674,56 euros. Conviene calcular el importe antes de contratarla.

Bajo el capó aparece un motor 1.5 eTSI de 150 CV y 250 Nm. La hibridación MHEV aporta la etiqueta ECO. Incorpora cambio DSG y tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,3 segundos, alcanza 205 km/h y consume 6,2 litros cada 100 kilómetros.

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Equipamiento a al altura de los mejores

El equipamiento mantiene la personalidad del modelo. Incluye llantas de aleación de 18 pulgadas, faros LED y asientos deportivos. Añade volante multifunción de cuero con levas, sistema de infoentretenimiento MIB3 y servicios CUPRA Connect durante diez años. Dispone de acceso Keyless-Go, elevalunas eléctricos y climatizador automático.

En seguridad incorpora airbags frontales, laterales, de cortina y uno central delantero. Suma sensores de aparcamiento delante y detrás, regulador de velocidad y controles electrónicos de estabilidad y frenado.