El nuevo BMW es, para la mayoría, el modelo más atractivo del catálogo

Coches y Motos 02 AGO 2026 - 13:55h.

Solo con verlo se sabe que es uno de los BMW más ambiciosos de la historia de la marca alemana

BMW o Mercedes no tienen un SUV premium como este

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BMW ha cambiado su manera de diseñar eléctricos. El nuevo iX3 lo demuestra. Su imagen rompe con el aspecto del X3 convencional. Parece más limpio, tecnológico y sofisticado. La parrilla estrecha y la firma luminosa crean una identidad diferente. Para muchos, es el modelo más atractivo del catálogo.

No es únicamente una cuestión estética. Mide 4,78 metros y alcanza 1,89 metros de ancho. Su batalla de 2,89 metros favorece un habitáculo amplio. Ofrece un maletero de 520 litros, ampliable hasta 1.750 litros. Puede funcionar como coche familiar sin renunciar a una presencia deportiva.

El iX3 es uno de los BMW más avanzados hasta la fecha

El interior representa un salto importante. El sistema BMW Panoramic Vision transforma la información frente al conductor. Se acompaña del Driving Assistant Plus, carga inalámbrica y asientos calefactados. También equipa llantas de 20 pulgadas, paquete Iconic Glow, radio digital, alarma y un conjunto de servicios conectados y asistencia en carretera.

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La versión de acceso desarrolla 320 CV y 645 Nm. Acelera de 0 a 100 km/h en 5,9 segundos y alcanza 200 km/h. La batería de 113 kWh permite homologar 637 kilómetros WLTP. Parte de 67.997 euros, una cifra acorde con su posicionamiento tecnológico y sus prestaciones.

El escalón superior cambia las referencias. Utiliza dos motores síncronos y entrega 469 CV, manteniendo 645 Nm. Necesita 4,9 segundos para alcanzar 100 km/h desde parado. Su velocidad máxima sube a 210 km/h. Esta variante cuesta 76.177 euros y ofrece unas prestaciones de un SUV deportivo.

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Más de 800 km de autonomía eléctrica

Su batería de 108,7 kWh emplea celdas cilíndricas de nueva generación. La arquitectura de 800 voltios permite una carga rápida. Puede pasar del 10 al 80 % en menos de 15 minutos usando un cargador ultrarrápido. Además, su autonomía llega a sobresalientes 805 kilómetros según el ciclo de homologación WLTP.

Mercedes EQC, Polestar 3 y Audi Q6 e-tron son sus rivales. El BMW responde con mayor personalidad, autonomía y tecnología. Su silueta seguirá generando opiniones, pero no parece una adaptación de un modelo térmico. Es un eléctrico desarrollado con identidad propia y uno de los BMW más avanzados hasta la fecha.