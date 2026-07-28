Más atractivo y, para muchos, mejor que el Jeep Compass y preparado para hacer muchos kilómetros

Coches y Motos 28 JUL 2026 - 15:15h.

El Compass se ha renovado, pero este SUV japonés sigue siendo una referencia

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En un mercado dominado por los SUV de corte urbano, todavía existen modelos que mantienen una filosofía diferente, pensada para quienes buscan un vehículo capaz de afrontar largos viajes, carreteras complicadas e incluso escapadas fuera del asfalto sin perder comodidad. Ese es precisamente el planteamiento del Subaru Forester, un SUV que lleva décadas siendo uno de los referentes de la marca japonesa y que continúa apostando por la fiabilidad, la tracción total permanente y un elevado nivel de seguridad como principales argumentos frente a rivales como el Jeep Compass.

Con 4,67 metros de longitud, el Forester ofrece unas dimensiones ideales para las familias. El espacio interior es uno de sus puntos fuertes, con unas plazas traseras especialmente amplias que permiten viajar cómodamente incluso a tres adultos. El maletero, con una capacidad que supera los 500 litros, facilita transportar equipaje, bicicletas infantiles o todo lo necesario para unas vacaciones sin tener que renunciar al confort de los pasajeros.

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Su diseño mantiene la identidad característica de Subaru. Las líneas son robustas y funcionales, con una carrocería que transmite sensación de resistencia y una altura libre al suelo superior a la de muchos SUV rivales. Esa configuración no solo mejora la estética aventurera del modelo, sino que también permite afrontar caminos de tierra, nieve o pistas forestales con mucha más tranquilidad que la mayoría de alternativas del segmento.

Un sistema híbrido pensado para la eficiencia y la tracción total

El Subaru Forester está equipado con un motor bóxer de gasolina de 2.0 litros asociado a un sistema de hibridación ligera e-BOXER. El conjunto desarrolla 136 CV y se combina con una transmisión automática Lineartronic y la conocida tracción total simétrica permanente de la marca japonesa, uno de los sistemas de tracción integral más prestigiosos del mercado.

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Gracias a esta tecnología, el Forester obtiene la etiqueta ECO de la DGT, lo que supone ventajas para circular por zonas de bajas emisiones y una mayor eficiencia en el día a día. Aunque no pretende ser un SUV especialmente deportivo, sí ofrece una conducción muy suave y progresiva, priorizando el confort y la seguridad por encima de las prestaciones puras.

Donde realmente marca diferencias es cuando el firme se complica. La combinación de la tracción integral permanente, el sistema X-Mode y una altura libre al suelo de 22 centímetros permite afrontar nieve, barro, caminos pedregosos o superficies deslizantes con una facilidad muy superior a la de muchos SUV de tracción delantera. Es una cualidad especialmente valorada por quienes viven en zonas de montaña o realizan escapadas frecuentes a la naturaleza.

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Seguridad, comodidad y fiabilidad para recorrer miles de kilómetros

El interior apuesta por la funcionalidad y la ergonomía. La pantalla multimedia de 11,6 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay concentra buena parte de las funciones del vehículo, mientras que el cuadro de instrumentos digital ofrece toda la información de forma clara y sencilla. Los materiales destacan por su solidez y por una calidad de construcción orientada a soportar muchos años de uso intensivo.

En materia de seguridad, Subaru vuelve a situarse entre las referencias del segmento gracias al sistema EyeSight. Este paquete de asistentes incluye control de crucero adaptativo, frenada automática de emergencia, mantenimiento activo de carril, reconocimiento de señales de tráfico, detector de ángulo muerto y alerta de tráfico cruzado, proporcionando un elevado nivel de protección tanto en ciudad como en carretera.

El confort de marcha también merece una mención especial. La suspensión absorbe con eficacia las irregularidades del terreno, el aislamiento acústico reduce notablemente el ruido exterior y los asientos ofrecen un excelente apoyo durante viajes largos. Todo ello convierte al Forester en un vehículo especialmente recomendable para quienes recorren muchos kilómetros al año y valoran una conducción relajada.

Además, el equipamiento de serie resulta muy completo desde las versiones de acceso, incluyendo faros LED, climatizador bizona, cámara trasera, sensores de aparcamiento, acceso y arranque sin llave, asientos calefactados y un amplio número de asistentes electrónicos.

En definitiva, el Subaru Forester continúa siendo una de las propuestas más completas para quienes buscan un SUV diferente. Su combinación de espacio, tracción total permanente, etiqueta ECO, elevado nivel de seguridad y una reputación de fiabilidad contrastada lo convierten en un compañero ideal para afrontar tanto el día a día como los viajes más exigentes, ofreciendo un equilibrio difícil de encontrar en buena parte de sus competidores.