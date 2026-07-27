El nuevo Mazda CX-5 con tecnología híbrida y un diseño completamente renovado para desafiar al Toyota RAV4

Coches y Motos 27 JUL 2026 - 02:08h.

El nuevo SUV japonés es mejor en todo

Mazda ajusta el precio del Mazda3, uno de los compactos con mejor equilibrio entre diseño y comportamiento

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El Mazda CX-5 afronta una nueva generación con el objetivo de mantenerse como uno de los SUV más atractivos del mercado. Desde su lanzamiento original se ha convertido en uno de los pilares de la marca japonesa gracias a una combinación muy equilibrada de diseño, calidad, comportamiento dinámico y fiabilidad. Ahora, el nuevo CX-5 evoluciona en todos esos apartados para competir con modelos tan consolidados como el Toyota RAV4, el Kia Sportage o el Honda CR-V, incorporando además una apuesta mucho más decidida por la electrificación.

El cambio estético es evidente desde el primer vistazo. Mazda mantiene la filosofía de diseño Kodo, pero introduce una imagen más moderna y elegante. El frontal incorpora una parrilla de mayor tamaño, nuevos grupos ópticos LED mucho más estilizados y unas líneas que transmiten una mayor sensación de robustez. La silueta sigue siendo reconocible, aunque ahora presenta unas proporciones más refinadas y una carrocería ligeramente más grande que mejora tanto la presencia como la habitabilidad.

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La parte trasera también evoluciona con pilotos de nuevo diseño, un portón más limpio y una imagen claramente inspirada en los modelos más recientes de la marca. El resultado es un SUV que mantiene la elegancia característica de Mazda, pero con un aspecto mucho más actual y sofisticado.

Más eficiencia gracias a la electrificación

Una de las principales novedades del nuevo Mazda CX-5 es la incorporación de tecnología híbrida. La marca japonesa continúa avanzando en su estrategia de electrificación para reducir consumos y emisiones sin renunciar a una conducción agradable y natural.

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En su lanzamiento, el modelo incorpora un motor de gasolina de 2,5 litros con tecnología microhíbrida que desarrolla alrededor de 187 CV. Esta mecánica permite disfrutar de unas prestaciones equilibradas y de una respuesta progresiva, manteniendo además un consumo más contenido que en la generación anterior y obteniendo la etiqueta ECO.

Mazda también ha confirmado la llegada de una versión híbrida autorrecargable desarrollada íntegramente por la marca. Esta variante permitirá competir de forma directa con el Toyota RAV4 y otros SUV híbridos de referencia, ofreciendo una alternativa especialmente interesante para quienes buscan reducir el gasto en combustible sin necesidad de recargar la batería.

Como es habitual en Mazda, el comportamiento dinámico continúa siendo uno de sus puntos fuertes. La dirección transmite una gran precisión, la suspensión ofrece un excelente equilibrio entre confort y estabilidad y el aislamiento acústico mejora notablemente respecto al modelo precedente, convirtiendo cada viaje en una experiencia mucho más relajada.

Un interior más amplio y tecnológico

El habitáculo también experimenta una profunda transformación. El nuevo diseño apuesta por un estilo mucho más limpio y minimalista, con materiales de gran calidad y una presentación claramente premium. La sensación de solidez y refinamiento sigue siendo uno de los aspectos que mejor valoran quienes eligen un Mazda frente a otras marcas generalistas.

La tecnología adquiere un papel protagonista gracias a una gran pantalla multimedia de hasta 15,6 pulgadas, acompañada por una instrumentación digital completamente configurable y un avanzado sistema de conectividad compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Además, incorpora servicios conectados, actualizaciones remotas y nuevas funciones de asistencia al conductor.

El aumento de las dimensiones también repercute directamente en la habitabilidad. Las plazas traseras ofrecen más espacio para piernas y cabeza, mientras que el maletero incrementa su capacidad para adaptarse mejor a las necesidades de las familias y de quienes viajan habitualmente con mucho equipaje.

En el apartado de seguridad tampoco faltan las últimas ayudas a la conducción. El nuevo CX-5 puede equipar control de crucero adaptativo, mantenimiento activo de carril, detector de ángulo muerto, cámaras de visión de 360 grados, frenada automática de emergencia y un completo conjunto de asistentes que mejoran tanto la seguridad como el confort durante cualquier desplazamiento.

Con un diseño completamente renovado, un interior claramente más refinado, una mayor habitabilidad y una gama de motores electrificados preparada para responder a las nuevas demandas del mercado, el Mazda CX-5 inicia una nueva etapa con argumentos de sobra para desafiar a los grandes referentes del segmento. Su combinación de calidad, confort, eficiencia y placer de conducción vuelve a situarlo como uno de los SUV más interesantes para quienes buscan un vehículo familiar con un toque claramente premium.