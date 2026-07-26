Más coche por menos dinero que el Mazda CX-30, una alternativa que no deja de ganar protagonismo

Coches y Motos 26 JUL 2026 - 02:07h.

Llega un SUV chino híbrido que va a robar muchas ventas a modelos como el CX-30

Mazda ajusta el precio del Mazda3, uno de los compactos con mejor equilibrio entre diseño y comportamiento

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El mercado de los SUV compactos vive un momento de enorme competencia. Los fabricantes tradicionales siguen siendo una referencia, pero las nuevas marcas están demostrando que es posible ofrecer vehículos muy completos a precios más competitivos. En este escenario, el Omoda 5 híbrido se ha convertido en una de las propuestas más interesantes para quienes buscan un coche moderno, eficiente y bien equipado sin tener que realizar un gran desembolso. Gracias a su combinación de diseño, tecnología y prestaciones, cada vez gana más protagonismo frente a rivales tan consolidados como el Mazda CX-30.

Uno de sus principales argumentos es su sistema de propulsión híbrido, que desarrolla una potencia conjunta de 224 CV. Esta cifra le permite ofrecer unas prestaciones muy superiores a la media del segmento, con una aceleración rápida y una respuesta contundente tanto en ciudad como en carretera. Todo ello acompañado de un consumo homologado de apenas 5,3 litros cada 100 kilómetros, una cifra que contribuye a reducir el gasto en combustible y que, además, le permite disfrutar de la etiqueta ECO de la DGT.

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Otro de los puntos fuertes del Omoda 5 híbrido es su precio. La marca ha apostado por una política comercial muy agresiva y actualmente puede adquirirse desde 23.990 euros, una tarifa que resulta especialmente atractiva teniendo en cuenta la potencia que ofrece y el nivel de equipamiento disponible desde la versión de acceso. Esta relación entre precio y prestaciones es uno de los principales motivos por los que cada vez más compradores lo tienen en cuenta.

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Mucha tecnología y un diseño que no pasa desapercibido

El Omoda 5 híbrido apuesta por una estética muy moderna, con una carrocería de líneas marcadas, una gran parrilla frontal y una firma luminosa LED que le aporta una imagen muy reconocible. Su diseño transmite una sensación de vehículo de categoría superior, alejándose de las propuestas más conservadoras que todavía encontramos en algunos de sus competidores.

El interior mantiene esa apuesta por la tecnología. Destaca la presencia de una doble pantalla digital para la instrumentación y el sistema multimedia, así como la compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto, climatizador automático, acceso sin llave, cámara de visión trasera, sensores de aparcamiento y numerosos asistentes de conducción destinados a mejorar tanto la seguridad como el confort durante los desplazamientos.

La calidad percibida también ha evolucionado notablemente respecto a los primeros modelos de fabricantes chinos que llegaron a Europa. Los ajustes son correctos y la sensación general del habitáculo resulta agradable, con materiales que ofrecen un aspecto cuidado y un diseño moderno.

Una alternativa cada vez más seria

Con 4,45 metros de longitud, el Omoda 5 híbrido ofrece un buen aprovechamiento del espacio interior. Las plazas traseras permiten viajar cómodamente a cuatro adultos y el maletero dispone de una capacidad suficiente para el uso diario y para afrontar escapadas familiares con equipaje.

En marcha destaca por una conducción cómoda, silenciosa y muy agradable, especialmente en recorridos urbanos, donde el sistema híbrido aprovecha con frecuencia el motor eléctrico para reducir el consumo. En carretera también demuestra un buen nivel de estabilidad y unas prestaciones que permiten realizar adelantamientos con total seguridad gracias a sus 224 CV.

La garantía de siete años constituye otro argumento importante para quienes todavía tienen dudas sobre las marcas emergentes. Esta cobertura, unida a un equipamiento muy completo y un precio claramente competitivo, convierte al Omoda 5 híbrido en una de las opciones más atractivas del segmento. Para quienes buscan un SUV compacto moderno, potente, eficiente y con una excelente relación calidad-precio, se presenta como una alternativa muy difícil de ignorar.