Coches y Motos 26 JUL 2026 - 19:27h.

El plan b al eléctrico más vendido es una opción muy interesante

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La movilidad eléctrica ha alcanzado un punto de madurez en el que ya no solo importa la autonomía. Los conductores también buscan calidad, confort, espacio y una experiencia de conducción capaz de competir con las mejores berlinas de combustión. En ese escenario aparece el Volkswagen ID.7, un modelo que representa el eléctrico más ambicioso de la marca alemana y que, gracias a una rebaja de hasta 17.000 euros, se posiciona como una de las alternativas más interesantes al Tesla Model 3.

El ID.7 rompe con la imagen tradicional de los eléctricos compactos para apostar por una gran berlina de casi cinco metros de longitud. Su diseño prioriza la aerodinámica, con una silueta muy estilizada, un techo de caída suave y unas líneas limpias que no solo mejoran la estética, sino también la eficiencia. El resultado es un coche elegante, moderno y claramente orientado a quienes recorren muchos kilómetros cada año.

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Uno de sus grandes argumentos es la autonomía. La versión Pro S incorpora una batería de gran capacidad que le permite homologar hasta 702 kilómetros según el ciclo WLTP. Esta cifra lo sitúa entre los eléctricos con mayor autonomía del mercado y elimina buena parte de las preocupaciones relacionadas con los viajes largos. Es un coche pensado para quienes desean dar el salto a la movilidad eléctrica sin renunciar a recorrer cientos de kilómetros con una sola carga.

Mucha potencia y un elevado confort de marcha

El Volkswagen ID.7 está disponible con diferentes configuraciones mecánicas. La versión más popular desarrolla 286 CV, una potencia que garantiza unas prestaciones muy destacadas y una respuesta inmediata gracias al elevado par que caracteriza a los motores eléctricos. Para quienes buscan un extra de deportividad, la gama también incorpora la variante GTX, con 340 CV y tracción total.

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En carretera es donde realmente demuestra su potencial. El excelente aislamiento acústico, la suavidad de funcionamiento del sistema eléctrico y una suspensión claramente orientada al confort convierten cada desplazamiento en una experiencia especialmente agradable. Es un coche pensado para viajar durante horas sin fatiga, algo que se ve reforzado por unos asientos ergonómicos con múltiples reglajes, calefacción, ventilación e incluso función de masaje en las versiones más equipadas.

Otro aspecto importante es la carga rápida. Gracias a su arquitectura eléctrica de última generación, puede recuperar una gran parte de la batería en pocos minutos utilizando cargadores de alta potencia, reduciendo significativamente los tiempos de espera durante los viajes.

Tecnología y espacio propios de un segmento superior

El interior del Volkswagen ID.7 transmite una clara sensación de calidad. El diseño apuesta por un estilo minimalista en el que destaca una gran pantalla multimedia de 15 pulgadas, acompañada por una instrumentación digital y un avanzado Head-Up Display con realidad aumentada que proyecta la información directamente sobre el parabrisas.

La conectividad es otro de sus puntos fuertes, con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, actualizaciones remotas y un asistente por voz mucho más avanzado que el utilizado en anteriores modelos de la familia ID.

El espacio también juega un papel protagonista. Gracias a su generosa distancia entre ejes, las plazas traseras ofrecen una amplitud sobresaliente para las piernas, mientras que el maletero alcanza los 532 litros, una capacidad suficiente para transportar el equipaje de toda la familia o afrontar largos viajes sin limitaciones.

En materia de seguridad tampoco falta de nada. Incorpora control de crucero adaptativo, mantenimiento activo de carril, cámaras de visión de 360 grados, detector de ángulo muerto, asistente de aparcamiento y un amplio conjunto de ayudas a la conducción que sitúan al ID.7 entre los modelos tecnológicamente más avanzados de Volkswagen.

Con una autonomía de hasta 702 kilómetros, motores de hasta 340 CV, un confort sobresaliente, un interior espacioso y una importante rebaja que mejora considerablemente su relación calidad-precio, el Volkswagen ID.7 demuestra que Europa también tiene mucho que decir en el mercado de las berlinas eléctricas. Es una alternativa muy sólida al Tesla Model 3 para quienes priorizan la comodidad, la calidad de fabricación y la capacidad para viajar largas distancias con total tranquilidad.