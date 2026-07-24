Coches y Motos 24 JUL 2026 - 06:02h.

El Octavia familiar es una de las compras más lógicas del momento

Skoda tiene un nuevo modelo tan bonito que no parece de Skoda

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En una época en la que prácticamente todos los fabricantes centran sus esfuerzos en los SUV, los familiares siguen siendo una de las alternativas más inteligentes para quienes buscan espacio, eficiencia y un comportamiento sobresaliente en carretera. El Skoda Octavia Combi es uno de los mejores ejemplos de ello. Sin hacer demasiado ruido, este modelo continúa siendo una referencia entre los vehículos familiares gracias a su enorme practicidad, su confort de marcha y una relación entre calidad, equipamiento y precio difícil de igualar.

Ahora, además, llega acompañado de una campaña comercial con descuentos de hasta 3.700 euros, lo que aumenta todavía más su atractivo. A ello se suma la posibilidad de elegir versiones con tecnología microhíbrida y etiqueta ECO de la DGT, una ventaja cada vez más importante para circular por las grandes ciudades y acceder a zonas de bajas emisiones.

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Un espacio interior difícil de superar

El gran argumento del Skoda Octavia Combi siempre ha sido su capacidad para ofrecer mucho más espacio del que cabría esperar por sus dimensiones exteriores. Su diseño familiar permite disfrutar de un habitáculo muy amplio, especialmente en las plazas traseras, donde tanto el espacio para las piernas como la altura libre al techo permiten viajar cómodamente incluso a pasajeros adultos.

Pero si hay un apartado en el que realmente marca diferencias es el maletero. Con una capacidad de 640 litros, se sitúa entre los mejores de toda la categoría y supera incluso a muchos SUV de mayor tamaño. Esto lo convierte en un aliado perfecto para familias, viajeros habituales o cualquier conductor que necesite transportar equipaje, bicicletas, carritos infantiles o material deportivo con frecuencia.

Además del volumen, Skoda ha cuidado todos los detalles prácticos. La boca de carga es muy amplia, el piso queda prácticamente plano y existen numerosos compartimentos, ganchos y soluciones inteligentes repartidas por todo el vehículo para facilitar el uso cotidiano.

El interior también transmite una sensación de calidad superior a la que tradicionalmente se asociaba con la marca. Los materiales presentan un buen tacto, los ajustes están muy cuidados y el diseño resulta moderno y funcional, con una excelente ergonomía que facilita el manejo de todos los controles.

Etiqueta ECO para viajar gastando menos

Uno de los principales atractivos de la gama actual del Skoda Octavia Combi son las versiones equipadas con tecnología microhíbrida. Gracias a este sistema de hibridación ligera, el modelo obtiene la etiqueta ECO de la DGT, algo especialmente interesante para quienes circulan con frecuencia por grandes ciudades o desean beneficiarse de las ventajas asociadas a esta clasificación ambiental.

Esta tecnología también contribuye a reducir ligeramente el consumo y mejora la suavidad de funcionamiento en determinadas situaciones, especialmente durante las maniobras de parada y arranque.

En carretera, el Octavia Combi demuestra por qué sigue siendo uno de los familiares más recomendables del mercado. La suspensión ofrece un excelente equilibrio entre comodidad y estabilidad, la dirección transmite confianza y el aislamiento acústico permite afrontar largos viajes con un elevado nivel de confort.

La gama mecánica ofrece opciones para prácticamente cualquier tipo de conductor, tanto si se prioriza la eficiencia como si se buscan mejores prestaciones. Además, muchas versiones pueden combinarse con el conocido cambio automático DSG, que destaca por su rapidez y suavidad de funcionamiento.

En definitiva, el Skoda Octavia Combi continúa siendo una de las compras más inteligentes para quienes necesitan un coche amplio, cómodo y eficiente. Su enorme maletero, la etiqueta ECO disponible en varias versiones, su excelente comportamiento dinámico y las promociones actuales hacen que siga siendo una alternativa muy difícil de igualar dentro del segmento de los familiares.