Skoda Octavia, desde 29.300 euros, más maletero que un SUV con consumo de compacto

El Octavia sigue siendo una de las compras más racionales

Skoda tiene un nuevo modelo tan bonito que no parece de Skoda

El Skoda Octavia parte desde 29.300 euros y mantiene intacta una de sus principales señas de identidad: ofrecer más espacio que muchos SUV con un consumo propio de un compacto. En un mercado claramente inclinado hacia los todocaminos, la berlina checa continúa defendiendo un planteamiento racional que prioriza capacidad, eficiencia y equilibrio dinámico.

No es ningún secreto que el crecimiento de los SUV ha relegado a las berlinas tradicionales a un segundo plano. Sin embargo, el Octavia demuestra que su formato sigue teniendo pleno sentido. Con una carrocería de cinco puertas y un práctico portón trasero, ofrece un maletero que supera los 600 litros de capacidad, una cifra que lo sitúa por encima de la mayoría de SUV del segmento C e incluso de algunos modelos de tamaño superior.

Esta amplitud no se limita al compartimento de carga. El habitáculo destaca por una segunda fila espaciosa, con buena distancia para las piernas y una sensación general de desahogo que refuerza su carácter familiar. A ello se suma una calidad de acabados sólida y una disposición interior orientada a la ergonomía y la funcionalidad.

En el apartado mecánico, la gama contempla motores de gasolina y diésel que priorizan la eficiencia. Gracias a una aerodinámica más favorable que la de un SUV y a un peso contenido, el Octavia logra cifras de consumo ajustadas, especialmente en las versiones diésel, que se posicionan como alternativas interesantes para quienes realizan largos recorridos.

Más capacidad y menor consumo que un SUV

Lo destacable en este caso es que el Skoda Octavia combina dimensiones exteriores razonables con una capacidad interior sobresaliente. Frente a la mayor altura y superficie frontal de los SUV, su silueta baja contribuye a mejorar la estabilidad a alta velocidad y a reducir el gasto de combustible en autopista.

En términos de tecnología, incorpora instrumentación digital, sistema multimedia con pantalla central y asistentes a la conducción acordes con los estándares actuales. La dotación disponible permite configurar un vehículo equilibrado tanto en confort como en seguridad, sin necesidad de recurrir a segmentos superiores.

Por otro lado, el comportamiento dinámico se caracteriza por una conducción estable y predecible, con un enfoque claramente orientado al confort en viajes largos. La suspensión absorbe con solvencia las irregularidades y mantiene un buen compromiso entre firmeza y suavidad.

Por todo ello, el Skoda Octavia continúa siendo una de las propuestas más coherentes para quienes priorizan espacio real y eficiencia frente a la moda SUV. Con un precio de partida de 29.300 euros, ofrece más maletero que muchos todocaminos y consumos propios de un compacto, reafirmando su condición de berlina práctica y equilibrada dentro del mercado actual.