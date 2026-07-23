La legendaria deportiva de BMW cambia para siempre: la M 1000 RR dice adiós a su generación actual

Coches y Motos 23 JUL 2026 - 16:03h.

Conservará su esencia original y su identidad

La alternativa a la BMW GS que, para la mayoría, es mejor en todo

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La BMW M 1000 RR ha cambiado como la conocíamos. Ha sufrido una profunda renovación que hará que, a partir de 2027, sea un modelo prácticamente nuevo e inédito, totalmente diferente y hasta podríamos llegar a afirmar que irreconocible. Conservará su esencia original y su identidad, como es totalmente lógico, pero habrá numerosos cambios que la harán diferente. Por ejemplo, un nuevo chasis, una decoración actualizada o unos nuevos paquetes Track.

El chasis, el soporte de la moto, será totalmente nuevo, para hacerla más flexible y mejorar la tracción del tren trasero. Asimismo, también será más ligero, aunque una diferencia que no se notará en exceso, de apenas 1,5 kilos. Y donde ha llegado el principal cambio es cuando hablamos del motor, que mantiene su cilindrada de 999 centímetros cúbicos, y también su potencia original, de 218 CV, que ya era muy llamativa.

Pero ahora tiene un acelerador rápido con un recorrido más reducido, y gracias al empuje del tetracilíndrico en línea, es capaz de alcanzar los 314 kilómetros por hora en velocidad punta. El escape Akrapovic también colabora en ello, así como el sistema de distribución variable, y el consumo homologado es de 6,5 litros por cada 100 kilómetros. En la electrónica se incluyen distintos modos de conducción, control de salidas, quickshifter bidireccional, contro anti-wheelie y mucho más, mientras que en la instrumentación nos encontramos con una pantalla TFT de 6,5 pulgadas.

La BMW M 1000 RR supone un coste de 42.220 euros

Lógicamente, conseguir esta deportiva de BMW implica una notable inversión, así que se necesita poner bastante dinero encima de la mesa para conseguirla. Pero por 42.220 euros, no encontrarás nada mejor.