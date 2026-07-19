Híbrido, con más tecnología que el Omoda 5 y a un precio que sorprende

Coches y Motos 19 JUL 2026 - 11:41h.

A ello se suma una fiabilidad corroborada por usuarios, expertos e informes oficiales

El nuevo Omoda es el más bonito de la historia de la marca

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El Toyota C-HR lleva años siendo una de las referencias entre los SUV compactos. Su diseño sigue llamando la atención. Pero no es su único argumento. La gama actual destaca por ofrecer motores híbridos muy eficientes, un elevado nivel tecnológico y un precio mucho más competitivo que hace unos meses. Una combinación que lo convierte en una opción muy difícil de ignorar.

Toyota ha reducido de forma importante su tarifa. El C-HR tiene un precio de catálogo de 35.387 euros, aunque actualmente puede adquirirse desde 30.750 euros al contado o por 29.050 euros financiado. Una rebaja que mejora todavía más su relación entre equipamiento, eficiencia y coste de adquisición.

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Tres versiones híbridas a elegir, una de ellas enchufable

Con 4,36 metros de longitud, el SUV japonés ofrece un tamaño perfecto para el uso diario. Resulta cómodo en ciudad y suficientemente amplio para viajar. Su maletero de 358 litros cumple con solvencia para una familia pequeña. Entre sus principales rivales aparecen modelos como el Kia Niro o el Mazda MX-30 híbrido, aunque el Toyota presume de una larga experiencia en electrificación.

La versión de acceso utiliza un sistema 1.8 Hybrid que combina un motor de gasolina de 98 CV con otro eléctrico de 95 CV. La potencia conjunta alcanza los 140 CV. Acelera de 0 a 100 km/h en 10,2 segundos, llega a 170 km/h y homologa un consumo medio de solo 4,7 litros cada 100 kilómetros. Además, disfruta de la etiqueta ECO de la DGT.

Para quienes buscan un rendimiento superior, Toyota también ofrece el 200H, con 197 CV, un consumo de 4,8 l/100 km y un precio que parte de 28.500 euros financiado. En la parte alta de la gama se sitúa la variante híbrida enchufable, con 223 CV, una autonomía eléctrica de hasta 62 kilómetros y etiqueta CERO. Esta versión está disponible desde 35.725 euros al contado o 32.500 euros financiado.

El equipamiento no deja que desear

El acabado Active, disponible desde las versiones híbridas convencionales, ya incorpora un equipamiento muy completo. Incluye acceso y arranque sin llave, cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas, pantalla multimedia compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, climatizador bizona, cámara trasera, control de crucero adaptativo, detector de ángulo muerto, faros LED y un amplio paquete de asistentes a la conducción.