Coches y Motos 18 JUL 2026 - 16:36h.

Todo ello amenizado con un marcado carácter premium

El nuevo Peugeot parece un SUV premium alemán y muchos creen que es el coche más bonito que ha lanzado Peugeot

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Cada vez hay más conductores que buscan un SUV compacto que sea cómodo en ciudad, ágil entre el tráfico y también válido para viajar el fin de semana. En ese escenario, el Lexus LBX se ha convertido en una de las propuestas más interesantes. Un modelo que apuesta por la calidad. También por la eficiencia. Y que, para muchos, resulta una alternativa más refinada que el Peugeot 2008.

Se trata del SUV más pequeño de la marca japonesa. Pero mantiene la filosofía de sus hermanos mayores. Su diseño es elegante. El interior transmite sensación de calidad. Y el nivel tecnológico está muy por encima de lo habitual en su categoría. Además, puede elegirse con tracción delantera o con tracción total, algo poco frecuente entre los SUV urbanos.

Así es el SUV más pequeño de Lexus

Con 4,19 metros de longitud y una batalla de 2,58 metros, el LBX se mueve con soltura por ciudad. Aparcar resulta sencillo. También maniobrar en calles estrechas. El maletero alcanza los 332 litros en las versiones de tracción delantera. Una capacidad suficiente para el equipaje diario o una escapada de fin de semana.

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El Lexus LBX está disponible desde 39.900 euros. Toda la gama gira alrededor de una única mecánica híbrida autorrecargable. Combina un motor de gasolina 1.5 con otro eléctrico para desarrollar 136 CV y 185 Nm de par máximo. Va asociado a un cambio automático e-CVT. Completa el 0 a 100 km/h en 9,3 segundos. Y homologa un consumo medio de solo 4,5 litros cada 100 kilómetros, una de sus grandes virtudes.

Un equipamiento a la altura del conjunto

Otro de sus puntos fuertes es la variedad. Lexus ofrece una gama muy amplia de acabados, desde el Elegant hasta los más completos Relax+ o Cool+. Incluso la versión básica llega muy equipada. Es un aspecto que ayuda a justificar su posicionamiento dentro del segmento premium.

Desde el acabado Elegant incorpora llantas de 18 pulgadas, pantalla táctil de 9,8 pulgadas, navegador online, cuadro de instrumentos digital, acceso sin llave Smart Entry, cargador inalámbrico para el móvil, tapicería de cuero sintético Tahara y el completo paquete de asistentes Lexus Safety System+3, uno de los más avanzados de la categoría.