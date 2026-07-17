Mejor equipado que el Peugeot 2008 y con un precio que pone en aprietos a sus rivales

Coches y Motos 17 JUL 2026 - 06:44h.

Además, lleva el sello japonés que garantiza fiabilidad

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No todos los SUV urbanos necesitan ser los más modernos para seguir siendo una compra muy recomendable. El Suzuki Vitara es un buen ejemplo. Lleva años en el mercado. Pero continúa siendo una de las opciones más completas. Convence por su fiabilidad. También por su equipamiento. Y ahora, además, por un precio muy competitivo.

Frente a modelos como el Peugeot 2008, el Renault Captur o el Toyota Yaris Cross, el Vitara apuesta por una receta sencilla. Sin artificios. Prioriza la funcionalidad. También la facilidad de uso. Mide 4,18 metros de largo. Es fácil de aparcar. Y ofrece un maletero de 362 litros, suficiente para el uso diario y las escapadas de fin de semana.

Así es el Suzuki Vitara más económico

En el apartado mecánico, utiliza un motor 1.4 turbo de gasolina con 110 CV y 230 Nm de par. Va asociado a una caja manual de seis velocidades. También a un sistema microhíbrido. Gracias a ello obtiene la etiqueta ECO de la DGT. Homologa un consumo de solo 5,3 litros cada 100 kilómetros y alcanza 195 km/h de velocidad máxima.

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El precio también juega a su favor. La marca lo anuncia desde 25.327 euros al contado o 23.753 euros financiados. En esta última modalidad puede adquirirse desde 149 euros al mes, con las condiciones establecidas por Suzuki. Es una cifra muy competitiva para un SUV con este nivel de equipamiento y tecnología.

El equipamiento de acceso ya convence

Precisamente el equipamiento es uno de sus puntos fuertes. Desde el acabado S1 incorpora faros LED, climatizador automático, cámara trasera, llantas de aleación, control de crucero adaptativo, sistema de arranque por botón y conectividad con Apple CarPlay y Android Auto. Una dotación que muchos rivales reservan para versiones superiores.

En el apartado de seguridad tampoco se queda atrás. Dispone de alerta de cambio involuntario de carril, asistentes electrónicos a la conducción, bluetooth, ordenador de viaje y diferentes ayudas que hacen más cómoda la conducción tanto en ciudad como en carretera. Todo ello acompañado por una reputación de fiabilidad que sigue siendo uno de sus mayores atractivos.