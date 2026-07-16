Rivaliza con la BMW R 1300 GS, aunque apuesta por un diseño mucho más moderno

Coches y Motos 16 JUL 2026 - 14:57h.

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Hay motos que rivalizan y que le plantan cara a la BMW R 1300 GS, pero con matices que las hacen distintas, y según la opinión de muchos expertos, también mejores. Por ejemplo, aquí merece la pena hacer mención de la MV Augusta Enduro Veloce, que es distinta en muchos aspectos, pero que nos parece digna de mención por todo lo que puede ofrecer. Y recientemente ha sufrido una serie de actualizaciones y de mejoras importantes, que no pasan desapercibidas.

Cuenta con la homologación Euro 5+, lo que es digno de mención, y entre otros cambios llamativos se encuentran las maletas laterales nuevas, las defensas integradas, el caballete central, los faros anti-niebla o mucho más. Está preparada para cualquier tipo de aventura o de trayecto, con unas defensas laterales integradas en el diseño y con un chasis perfecto para todo tipo de viaje. Y hay numerosos cambios en su interior que tampoco pasan desapercibidos.

Porque el motor es otro de los puntos fuertes de esta moto, que declara una potencia total de 124 CV y un par máximo de 102 Nm, además de disponer de quickshifter, para no necesitar accionar el embrague cada vez que quieras subir o bajar de marcha. Y el paquete electrónico es realmente avanzado, con una IMU de seis ejes con sistemas como el ABS en curva, el control de velocidad de crucero, el control de tracción o el acelerador electrónico. Y tampoco le falta la pantalla TFT de siete pulgadas en disposición horizontal y con sencilla conectividad.

La MV Augusta Veloce declara un coste total de 21.399 euros

Si estás interesado en adquirir la MV Augusta Veloce, tienes que saber que hace falta una inversión de 21.399 euros, lo que pensamos que es un precio más que justificado, y que queda totalmente amortizado.