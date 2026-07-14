La moto mítica de Honda, a la que muchos daban por sentenciada, regresa: vuelve la CB1000F
En el interior de esta moto nos encontramos con un propulsor tetra cilíndrico de 1000 centímetros cúbicos
La Honda más polivalente es la más desconocida
Honda ha presentado una moto excepcional y mítica, que vuelve tras haber caído en el olvido popular durante algún tiempo. Pero no por esto la CB 1000 F es una peor opción, y todavía es considerada como una de las grandes obras maestras dentro de la firma del Ala Dorada. Tiene una clara inspiración en las motos deportivas de la década de los 80, combinando el pasado con el presente, y reuniendo los requisitos necesarios para ser una compra asegurada.
En el interior de esta moto nos encontramos con un propulsor tetra cilíndrico de 1000 centímetros cúbicos de cilindrada, con refrigeración líquida, que declara una potencia total de 123,7 CV a 9.000 revoluciones por minuto, y un par máximo de 103 Nm a 8.000 rpm. Estas cifras le permiten alcanzar una velocidad máxima de 230 kilómetros por hora, siendo una de las motos más potentes y rápidas que existen dentro del catálogo de la famosa compañía nipona.
Pese a todo esto, el consumo declarado es realmente contenido, con apenas 5,6 litros por cada 100 kilómetros, lo que no está nada mal, y dispone de embrague asistido anti-rebote, así como una electrónica muy completa. Entre muchas otras cosas, presume de cinco modos de conducción distintos, sistema ABS en curva, freno motor ajustable, faros full LED o control anti-wheelie. Y todo esto, redondeado por una pantalla TFT de cinco pulgadas con conectividad.
La Honda CB 1000 F se puede adquirir
Pensábamos que resultaría mucho más caro conseguir la Honda CB 1000 F, pero lo cierto es que no se necesita pagar ninguna barbaridad a cambio. Bastará con que pongas sobre la mesa un total de 13.000 euros, que es una cantidad que queda totalmente justificada desde el primer día.