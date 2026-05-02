La Honda que parece antigua es una de las más bonitas de la marca
Puede ser considerada como la moto más esperada de lo que llevamos de 2026
Honda tiene la que, para muchos, es la moto imbatible en ciudad
En Honda tienen una moto que parece antigua, y que claramente tiene un diseño retro, que intenta hacerte viajar hacia el pasado. Precisamente, por esta razón es tan bonita, original y diferente a las demás, y nos parece uno de los modelos más bonitos que hemos visto nunca en la marca japonesa. Puede ser considerada como la moto más esperada de lo que llevamos de 2026, y es una naked clásica que esconde la tecnología de última generación.
Con su faro redondo, su depósito musculoso, sus colectores prominentes o los gráficos retro, parece que esta moto ha sido sacada de otra época. Pero podemos decir que esta Honda CB 1000 F es todo lo que pueden pedir los amantes de las dos ruedas, pues tiene un motor de grandes prestaciones, así como una estética única, y un depósito de combustible con 16 litros de capacidad, que te garantiza poder recorrer largas distancias sin la necesidad de parar a repostar.
En cuanto al motor que equipa, es un tetra cilíndrico en línea de 1000 centímetros cúbicos de cilindrada, que es uno de los grandes argumentos de esta moto, con una potencia declarada de 124 CV a 9.000 revoluciones por minuto, y un par máximo de 103 Nm a 8.000 rpm. El sonido de esta moto es totalmente diferente y fácilmente reconocible, mientras que el consumo declarado es de 5,3 litros por cada 100 kilómetros, con una velocidad máxima de 230 kilómetros por hora.
Consigue la Honda CB 1000 F por 13.000 euros
Lejos de lo que podías sospechar, esta Honda CB 1000 F tiene un precio realmente accesible, y al alcance de todos los públicos, que te permite poder adquirirla a cambio de apenas un total de 13.000 euros. Sin duda, una inversión que está totalmente justificada.