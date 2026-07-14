Coches y Motos 14 JUL 2026 - 20:20h.

El Duster sigue siendo una compra lógica para los que no buscan sólo marca

Entre un Dacia Sandero y un Dacia Sandero Stepway te explicamos cuál elegir y por qué

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Durante mucho tiempo, comprar un SUV espacioso y bien equipado implicaba asumir un presupuesto elevado. Sin embargo, el Dacia Duster lleva años demostrando que existe otra forma de entender este tipo de vehículos. La marca rumana ha conseguido convertirlo en uno de los modelos más populares del mercado gracias a una propuesta sencilla pero muy efectiva: ofrecer lo realmente importante sin disparar el precio. Ahora, con una nueva campaña comercial, el Duster vuelve a reforzar su posición como una de las opciones más interesantes para quienes buscan un coche práctico, moderno y asequible.

La tercera generación supone una evolución muy importante respecto a su antecesora. Aunque mantiene intacta la filosofía que siempre lo ha caracterizado, incorpora un diseño completamente renovado, un interior de mayor calidad, nuevas motorizaciones electrificadas y un equipamiento mucho más completo, acercándose a modelos de segmentos superiores.

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Un diseño mucho más moderno y un interior que da un gran salto

El nuevo Duster deja claro desde el primer vistazo que Dacia ha querido elevar el nivel. Su carrocería presenta unas líneas mucho más robustas y marcadas, con una imagen inspirada en el mundo de los todoterreno. Los nuevos grupos ópticos con firma luminosa en forma de "Y", las protecciones laterales y la elevada altura libre al suelo le confieren una personalidad propia que lo diferencia claramente de muchos de sus rivales.

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El habitáculo también experimenta una mejora muy notable. Sin perder su enfoque práctico, el diseño resulta más atractivo y funcional. El conductor dispone de una posición elevada que facilita la visibilidad, mientras que la disposición de los mandos permite manejar todas las funciones de forma intuitiva.

Las versiones más completas incorporan una pantalla multimedia de 10 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto, cuadro de instrumentos digital, climatizador automático, cámara de visión trasera, sensores de aparcamiento, acceso y arranque sin llave, cargador inalámbrico para teléfonos móviles y un amplio conjunto de asistentes a la conducción.

El espacio sigue siendo uno de sus grandes argumentos. Las plazas traseras permiten viajar cómodamente a cuatro adultos e incluso cinco ocupantes en desplazamientos ocasionales. Además, el maletero ofrece una capacidad suficiente para responder a las necesidades habituales de una familia, tanto en el uso diario como durante escapadas o vacaciones.

Mecánicas eficientes para todos los perfiles

Otro de los puntos fuertes del nuevo Duster es la variedad de motores disponibles. La gama incluye versiones de gasolina, opciones microhíbridas, una interesante variante híbrida autorrecargable y la conocida mecánica ECO-G que puede funcionar tanto con gasolina como con GLP.

Precisamente esta última continúa siendo una de las opciones más demandadas por quienes buscan reducir el coste por kilómetro sin renunciar a la etiqueta ECO de la DGT. El bajo precio del GLP permite recorrer muchos kilómetros con un gasto muy contenido, convirtiéndose en una alternativa especialmente interesante para quienes utilizan el coche de forma intensiva.

Por su parte, la versión híbrida mejora tanto el consumo como la suavidad de funcionamiento, especialmente en recorridos urbanos, donde puede circular durante buena parte del tiempo utilizando únicamente el motor eléctrico.

En carretera, el Duster mantiene una conducción sencilla y confortable. La suspensión absorbe bien las irregularidades del firme y la elevada altura libre al suelo le permite desenvolverse con soltura en caminos de tierra o pistas forestales, un aspecto que pocos SUV de precio similar pueden ofrecer.

Con la nueva ofensiva comercial de Dacia, el Duster vuelve a demostrar por qué se ha convertido en uno de los SUV más exitosos de Europa. Su combinación de diseño, espacio, eficiencia, robustez y precio competitivo lo sitúa como una de las compras más inteligentes del mercado. Para quienes buscan un vehículo versátil, preparado para el día a día y también para escapadas fuera del asfalto, sigue siendo una referencia difícil de igualar sin necesidad de realizar un gran desembolso económico.