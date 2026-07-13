Audi democratiza el Q4, el SUV premium que ahora resulta mucho más atractivo para dar el salto de categoría

Coches y Motos 13 JUL 2026 - 19:12h.

El SUV alemán sigue siendo una opción top, y más con los precios actuales

Audi presenta el Audi Q5 más elegante en la historia de la marca

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La movilidad eléctrica ya no es un territorio reservado para unos pocos. Poco a poco, las marcas premium están ajustando sus tarifas para acercar sus modelos a un mayor número de conductores y el Audi Q4 e-tron es uno de los mejores ejemplos de esta tendencia. Gracias a las promociones disponibles, el SUV eléctrico de acceso a la gama SUV de Audi reduce considerablemente su precio y se convierte en una opción mucho más interesante para quienes quieren dar el salto a un vehículo premium sin disparar el presupuesto.

Este modelo combina el diseño característico de la firma alemana con una mecánica totalmente eléctrica, un elevado nivel tecnológico y una calidad de fabricación que sigue situándolo entre las referencias de su categoría. Todo ello con un coste de adquisición más competitivo que hace apenas unos meses.

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Un SUV eléctrico pensado para el día a día y para viajar

El Audi Q4 e-tron mide alrededor de 4,6 metros de longitud, unas dimensiones que le permiten ofrecer un excelente compromiso entre maniobrabilidad en ciudad y comodidad en carretera. Además, su habitáculo destaca por el gran espacio disponible para los pasajeros, especialmente en las plazas traseras, y por un maletero generoso que permite afrontar viajes familiares con total tranquilidad.

El interior refleja el nivel de calidad habitual de Audi. Los materiales transmiten una sensación de solidez, los ajustes están muy cuidados y el diseño apuesta por un ambiente moderno y minimalista en el que la tecnología tiene un papel protagonista.

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La instrumentación digital, la pantalla central para el sistema multimedia, la conectividad con Android Auto y Apple CarPlay, la navegación conectada y un completo paquete de asistentes a la conducción forman parte de un equipamiento que busca facilitar la vida del conductor en cualquier situación.

En marcha, el Q4 e-tron destaca por ofrecer un elevado confort. La ausencia de ruido del motor eléctrico, una suspensión bien equilibrada y un comportamiento muy estable hacen que resulte especialmente agradable tanto en desplazamientos urbanos como en trayectos largos por autopista.

Más autonomía y un precio mucho más competitivo

Uno de los aspectos más interesantes del Audi Q4 e-tron es la variedad de versiones disponibles. Dependiendo de la configuración elegida, ofrece diferentes niveles de potencia, tracción trasera o total quattro y autonomías que permiten superar ampliamente los 500 kilómetros bajo homologación.

A ello se suma la posibilidad de utilizar sistemas de carga rápida, capaces de recuperar una parte importante de la batería en poco tiempo, algo que facilita los viajes de larga distancia y mejora la experiencia de uso para quienes recorren muchos kilómetros al año.

Sin embargo, la gran noticia está en su precio. Las campañas comerciales actuales permiten acceder al Audi Q4 e-tron con un importante descuento respecto a su tarifa oficial, reduciendo de forma notable la diferencia frente a modelos generalistas y haciendo mucho más sencillo acceder a un SUV eléctrico de una marca premium.

Para muchos compradores supone la oportunidad de disfrutar de un coche con un elevado nivel de calidad, una imagen de marca muy consolidada, tecnología de última generación y un funcionamiento eléctrico muy refinado sin tener que asumir el desembolso que tradicionalmente exigía un modelo de estas características.

Con esta nueva política comercial, el Audi Q4 e-tron se posiciona como una de las alternativas más atractivas para quienes buscan un SUV eléctrico premium, amplio, bien equipado y preparado para cubrir tanto las necesidades del día a día como los viajes en familia con el máximo confort.