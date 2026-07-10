La BMW más bonita de la historia de la marca es de 2024

Coches y Motos 10 JUL 2026 - 15:41h.

Esto no implica que haya dejado de recibir mejoras y actualizaciones

La BMW más avanzada de la historia es de 2019

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A la hora de hablar de las BMW más bonita que se han creado jamás, el listón está muy alto. Pero muchos expertos coinciden en señalar la R 12 nineT como la mejor de todos los tiempos, y no ha dejado de ganar adeptos desde que vio la luz, con una importante remodelación en el año 2024 que le hizo cambiar de imagen radicalmente. Esto no implica que haya dejado de recibir mejoras y actualizaciones, pero es que ya es una moto prácticamente perfecta.

Tiene un chasis completo, una ergonomía muy mejorada y estudiada o una caja de filtro del aire bajo el asiento, con un motor y un depósito que definen su personalidad. Es una moto inconfundible, gracias a sus decoraciones y a sus accesorios tan originales, con un faro redondo de tecnología LED, que permite incorporar luces adaptativas. Y el motor es de disposición bóxer de 1170 centímetros cúbicos de cilindrada, refrigerado por aire y aceite, capaz de rendir a una potencia de 109 CV a 7.000 revoluciones por minuto, con un par máximo de 115 Nm a 6.500 rpm.

Cuenta con acelerador electrónico y tres modos de conducción, y con un paquete electrónico que se completa con control dinámico de tracción, control del par motor o ABS Pro, todo gestionado a través de una IMU. También tiene control de presión de los neumáticos, control de velocidad de crucero, puños calefactables, luces adaptativas o quickshifter, mientras que en la instrumentación digital se encuentra una pantalla para gestionar todo. Por eso mismo, es una de las motos más completas que hay.

La BMW R 12 nineT tiene un precio declarado de 18.250 euros

Conseguir la BMW R 12 nineT es uno de los sueños de mucha gente, y sorprende el hecho de que esté disponible por un precio tan razonable, de apenas 18.250 euros, lo que la convierte en una de las mejores opciones en relación calidad-precio que existen.