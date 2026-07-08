Toyota democratiza el Aygo, el coche que muchos consideran la compra más inteligente para el día a día

Coches y Motos 08 JUL 2026 - 02:31h.

Este Toyota también cuenta con lo mejor en tecnología y fiabilidad de la marca japonesa

Toyota tiene el que, para muchos, es el mejor motor de gasolina

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No todos los coches necesitan ser grandes para resultar prácticos. El nuevo Toyota Aygo X Cross Hybrid demuestra que un modelo urbano también puede ofrecer un elevado nivel de tecnología, una imagen atractiva y un consumo realmente bajo. Con un planteamiento inspirado en los SUV, este pequeño utilitario se presenta como una de las opciones más racionales para quienes buscan un coche cómodo, eficiente y fácil de conducir en cualquier entorno.

Su tamaño es uno de sus grandes aliados. Con 3.776 mm de longitud y una batalla de 2.430 mm, el Aygo X Cross se mueve con total soltura por ciudad, sin renunciar a un habitáculo bien aprovechado. El maletero de 231 litros resulta suficiente para el equipaje cotidiano o una escapada de fin de semana. Entre sus principales competidores destacan el Fiat Pandina, el Honda Jazz y el Kia EV2.

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Lo mejor de Toyota en tamaño reducido

Toyota también ha cuidado especialmente el apartado tecnológico. Desde las versiones de acceso, el modelo incorpora pantalla multimedia de 9 pulgadas con Toyota Smart Connect, compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto, cámara de visión trasera, conexión Bluetooth manos libres y cristales traseros oscurecidos. Un equipamiento pensado para hacer más cómodos tanto los desplazamientos urbanos como los viajes.

El protagonista absoluto es su sistema híbrido autorrecargable, una tecnología en la que Toyota acumula una enorme experiencia. Combina un motor de gasolina 1.5 de tres cilindros con 92 CV y otro eléctrico de 80 CV, logrando una potencia conjunta de 116 CV. El conjunto ofrece una respuesta muy suave y silenciosa, especialmente en circulación urbana.

Menos de 4 litros cada 100 km

La eficiencia es otro de sus grandes argumentos. Gracias a una batería de 0,76 kWh, el Aygo X Cross puede circular en numerosas ocasiones utilizando el motor eléctrico. El resultado es un consumo medio de solo 3,8 l/100 km y unas emisiones de 87 g/km de CO₂, cifras que le permiten disfrutar de la etiqueta ECO de la DGT y de todas las ventajas que ello supone.

Otro aspecto especialmente atractivo es su precio. La marca ofrece esta versión desde 19.100 euros financiando, mientras que el PVP al contado asciende a 20.900 euros. También propone una financiación con cuotas desde 99 euros al mes, durante 48 meses, con una entrada de 7.846 euros y una cuota final de 10.172 euros.