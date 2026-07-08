El icono de Seat, al que muchos daban por sentenciado, regresa

Coches y Motos 08 JUL 2026 - 21:03h.

Se mete en el top 3 plantando cara a colosos como el Dacia Sandero

Seat tiene el que, para muchos, es el mejor coche de España

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Cuando parecía que los SUV habían relegado a los utilitarios a un segundo plano, el SEAT Ibiza vuelve a demostrar que sigue teniendo un hueco privilegiado en el mercado. El histórico modelo español ha recuperado protagonismo gracias a una fórmula que nunca ha dejado de funcionar: un diseño atractivo, un comportamiento muy equilibrado y, sobre todo, una excelente relación calidad-precio.

Los datos de junio de 2026 confirman ese buen momento. Según Anfac, durante el mes se matricularon 128.426 turismos, un 7,8 % más que un año antes. En ese escenario, el SEAT Ibiza logró 3.404 unidades, convirtiéndose en el segundo coche más vendido de España, solo superado por el Dacia Sandero. También terminó por delante de modelos tan populares como el Peugeot 2008, el Toyota Corolla, el MG ZS, el SEAT Arona o el Peugeot 208.

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Dacia Sandero: 4.288 unidades vendidas. SEAT Ibiza: 3.404 unidades vendidas. Peugeot 2008: 2.535 unidades vendidas. Toyota Corolla: 2.449 unidades vendidas. MG ZS: 2.381 unidades vendidas. SEAT Arona: 2.375 unidades vendidas. Opel Corsa: 2.292 unidades vendidas. Toyota Yaris Cross: 2.105 unidades vendidas. BYD Atto 2: 2.048 unidades vendidas. Peugeot 208: 2.045 unidades vendidas.

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El Seat Ibiza está de oferta

Una buena parte de ese éxito se explica por su precio. La oferta actual demuestra que sigue siendo uno de los modelos con mejor equilibrio entre coste, equipamiento y prestaciones. El SEAT Ibiza está disponible desde 17.552,80 euros al contado o 16.749,28 euros financiado. Además, puede adquirirse mediante una financiación con cuotas desde 100 euros al mes, una entrada de 4.740,66 euros, 48 mensualidades y una cuota final de 11.020,85 euros.

Por ese importe, el cliente se lleva un utilitario de 4,06 metros de longitud, con un maletero de 355 litros, ampliable hasta 1.165 litros, suficiente para cubrir las necesidades de la mayoría de conductores. Sus principales rivales son el Peugeot 208, el Opel Corsa y el MG3, aunque el modelo español continúa destacando por su comportamiento dinámico, su fiabilidad y su eficiencia.

Así es el Ibiza más económico

La gama comienza con un motor 1.0 TSI de gasolina que desarrolla 80 CV y 93 Nm de par máximo. Está asociado a un cambio manual de cinco velocidades y homologa un consumo medio de 5,2 l/100 km. Además, alcanza una velocidad máxima de 172 km/h, unas prestaciones más que suficientes para un uso diario.

El acabado Reference XL tampoco obliga a renunciar al equipamiento. Incluye faros EcoLED, control de crucero, asistente de mantenimiento de carril, frenada automática en ciudad, detector de fatiga, sensores traseros de aparcamiento, aire acondicionado, volante multifunción, radio digital DAB y conectividad SEAT CONNECT, además de numerosos sistemas de seguridad.