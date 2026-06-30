Coches y Motos 30 JUN 2026 - 09:38h.

La versión familiar del compacto español es uno de los modelos más vendidos de la marca

Seat tiene una nueva maravilla

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En un mercado dominado por los SUV, los familiares tradicionales siguen demostrando que tienen mucho que decir. Modelos como el SEAT León Sportstourer ofrecen una combinación difícil de igualar entre espacio, comportamiento dinámico, eficiencia y precio. Ahora, gracias a una importante campaña comercial, este modelo se convierte en una opción todavía más atractiva para quienes buscan un coche versátil capaz de responder con soltura tanto en el uso diario como en los viajes de larga distancia.

El León Sportstourer mantiene la esencia del compacto español, pero añade una carrocería más amplia que multiplica su practicidad sin renunciar a una conducción ágil y agradable. Esto lo convierte en una alternativa muy interesante para familias, parejas que viajan con frecuencia o conductores que simplemente necesitan un gran maletero sin dar el salto a un SUV.

Mucho espacio sin renunciar a una conducción divertida

Uno de los grandes argumentos del SEAT León Sportstourer es su capacidad para combinar un tamaño contenido con un interior muy aprovechable. Gracias a sus 4,64 metros de longitud, ofrece unas plazas traseras amplias y un maletero que alcanza los 620 litros de capacidad, una cifra que lo sitúa entre los mejores de su categoría.

Este espacio extra permite afrontar con comodidad desde la compra semanal hasta unas vacaciones en familia, con sitio suficiente para maletas, carritos infantiles o equipamiento deportivo. Además, la boca de carga es baja y el portón facilita la introducción de objetos voluminosos.

Pero el León Sportstourer no solo destaca por su practicidad. También es uno de los familiares con mejor comportamiento dinámico del segmento. La dirección precisa, la buena estabilidad en curvas y una suspensión equilibrada permiten disfrutar de una conducción cómoda en ciudad y muy segura en carretera.

La gama mecánica ofrece opciones para prácticamente cualquier tipo de conductor. Hay motores de gasolina, versiones diésel para quienes recorren muchos kilómetros al año, alternativas microhíbridas con etiqueta ECO e incluso variantes híbridas enchufables para quienes buscan reducir al máximo el consumo y las emisiones.

Tecnología y equipamiento para viajar con comodidad

El interior apuesta por un diseño moderno y una clara orientación tecnológica. La consola central está presidida por una pantalla táctil desde la que se gestionan la mayoría de funciones del vehículo, mientras que muchas versiones incorporan también un cuadro de instrumentos completamente digital.

La conectividad es uno de sus puntos fuertes gracias a la compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, permitiendo utilizar aplicaciones de navegación, música o mensajería sin necesidad de conectar el teléfono mediante un cable.

En función del acabado, también puede incorporar climatizador automático de tres zonas, acceso y arranque sin llave, iluminación ambiental, cargador inalámbrico para smartphones, asientos calefactados o faros Full LED, elementos que mejoran notablemente el confort en el día a día.

En materia de seguridad, el León Sportstourer dispone de numerosos asistentes a la conducción como el control de crucero adaptativo, el asistente de mantenimiento de carril, la frenada automática de emergencia, el detector de fatiga, el reconocimiento de señales de tráfico y el asistente de ángulo muerto, tecnologías que hacen más relajados y seguros los desplazamientos largos.

Con esta nueva oferta, el SEAT León Sportstourer vuelve a posicionarse como una de las compras más inteligentes para quienes buscan un coche espacioso, eficiente y muy agradable de conducir. Frente a la creciente moda de los SUV, este familiar demuestra que sigue siendo una alternativa plenamente vigente para quienes valoran el espacio, el confort y un comportamiento dinámico sobresaliente sin tener que realizar un gran desembolso.