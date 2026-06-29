Más equilibrado que el Seat Ibiza y más eficiente: el compacto que sigue escalando en ventas

Coches y Motos 29 JUN 2026 - 06:08h.

Con un consumo inferior a los 4 litros cada 100 km, es una de las opciones más eficientes del segmento

Seat tiene el que, para muchos, es uno de los motores más fiables

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El Renault Clio lleva décadas siendo uno de los grandes referentes entre los utilitarios europeos. En 2025 estrenó una nueva generación con el objetivo de mantenerse entre los modelos más vendidos del segmento. Y para dejar KO a rivales como el Seat Ibiza, el Peugeot 208 o el Opel Corsa, apuesta por una combinación muy equilibrada de diseño, tecnología, eficiencia y precio, una fórmula que sigue convenciendo a miles de conductores.

Con 4,12 metros de longitud y un maletero de 391 litros, el Clio ofrece un interior bien aprovechado para su tamaño. Resulta cómodo para el uso diario, pero también cumple con solvencia cuando toca viajar. Su comportamiento en carretera sigue siendo uno de sus principales argumentos, gracias a una puesta a punto que combina agilidad en ciudad y estabilidad en trayectos largos.

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Receta sencilla, pero muy eficaz

La gama arranca con un motor 1.2 TCe de 115 CV y 160 Nm de par máximo. Puede asociarse a una caja de cambios manual de seis velocidades o a una transmisión automática. Acelera de 0 a 100 km/h en 12,3 segundos, alcanza 180 km/h y homologa un consumo medio de solo 5 litros cada 100 kilómetros, situándose entre las opciones más eficientes de su categoría.

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Renault anuncia este modelo desde 18.900 euros, tanto al contado como financiado. Una cifra especialmente competitiva teniendo en cuenta el nivel de equipamiento que ofrece desde el primer acabado. Para quienes buscan todavía más eficiencia, la marca también comercializa una versión híbrida autorrecargable de 160 CV, con 270 Nm de par máximo, un consumo homologado de apenas 3,9 litros cada 100 kilómetros y precios desde 23.269 euros al contado o 22.532 euros financiado.

El equipamiento no decepciona

La dotación de serie del acabado Evolution resulta muy completa. Incluye faros LED, cuadro de instrumentos digital de 7 pulgadas, sistema multimedia openR Link con pantalla de 10,1 pulgadas, replicación inalámbrica del smartphone, sensores de aparcamiento traseros, aire acondicionado, control de crucero adaptativo inteligente y numerosos asistentes de conducción.

En materia de seguridad tampoco se queda corto. Dispone de frenada automática de emergencia con detección de peatones y ciclistas, alerta de cambio involuntario de carril, reconocimiento de señales de tráfico, monitor de atención del conductor, llamada de emergencia, control de estabilidad, asistente de arranque en pendiente y tres anclajes ISOFIX, entre otros sistemas.