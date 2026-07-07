Suzuki pone al alcance la Hayabusa 1300, la moto favorita de los amantes de la adrenalina

Coches y Motos 07 JUL 2026 - 17:25h.

Es una moto deportiva de altos vuelos, que es la favorita de los amantes de la adrenalina

La nueva trail de Suzuki es la más bonita

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Hay motos que nunca pasan de moda, y un ejemplo muy claro de esto es la Suzuki Hayabusa 1300, que siempre consigue estar entre las mejores del mercado, independientemente del tiempo que pase. Esto se debe a su excepcional combinación de prestaciones, rendimiento y diseño, con la tecnología más avanzada, y con un precio digno de mención, que se puede pagar sin la necesidad de hacer ninguna locura de la que te puedas llegar a arrepentir.

Es una moto deportiva de altos vuelos, que es la favorita de los amantes de la adrenalina, con una estética única y una silueta aerodinámica que no deja indiferente a los que la ven desde lejos. Además, durante los últimos años se ha ido renovando y actualizando para hacerse más completa, consiguiendo obtener la homologación Euro 5+, y manteniéndose en unos números que provocan que esté situada entre las mejores de todo el sector.

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Porque muy pocas pueden presumir de rondar los 300 kilómetros por hora de velocidad punta, gracias a un propulsor de cuatro cilindros en línea con una cilindrada de 1340 centímetros cúbicos, así como una potencia de 190 CV a 9.700 revoluciones por minuto y un par máximo de 150 Nm a 7.000 rpm. Cuenta con acelerador electrónico ride-by-wire, diferentes modos de conducción, control de tracción, quickshifter bidireccional o control anti-wheelie, gestionado por una IMU de seis ejes, y con pantalla digital LCD.

La Suzuki Hayabusa 1300, en relación calidad-precio

Si buscas la manera de hacerte con la Suzuki Hayabusa 1300, que sepas que no necesitarás perder la cabeza. Bastará con hacer un desembolso total de 21.990 euros, una cantidad que creemos que se queda corta viendo todo lo que es capaz de garantizarte.