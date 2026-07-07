Kia pone al alcance el SUV que muchos creen perfecto para quienes buscan versatilidad y tecnología

Coches y Motos 07 JUL 2026 - 19:02h.

El SUV para todo y para todos lo tiene Kia

Kia cambia de estrategia con uno de sus eléctricos

Compartir







El Kia Niro lleva años demostrando que es posible combinar eficiencia, tecnología y practicidad en un mismo vehículo. Su planteamiento no busca ser el más deportivo ni el más llamativo, sino ofrecer un equilibrio difícil de encontrar entre consumo, espacio, confort y equipamiento. Precisamente por eso se ha convertido en una de las opciones favoritas para quienes quieren un SUV versátil, preparado tanto para el uso diario como para los viajes.

El Kia Niro está disponible desde 39.390 euros, mientras que los acabados superiores elevan la tarifa hasta 42.240 y 45.090 euros. Cifras que, por cierto, no incluyen ayudas. Cifras muy atractivas para un SUV para todo.

PUEDE INTERESARTE Kia mueve ficha con el Kia Sportage: más bonito y con precio más ajustado

El Niro se sitúa en el segmento de los SUV compactos. Mide 4.420 mm de longitud y cuenta con una batalla de 2.720 mm, una cifra que permite ofrecer un habitáculo muy bien aprovechado. A ello suma un maletero de 451 litros, ampliable hasta 1.445 litros cuando se abaten los respaldos posteriores. Entre sus rivales destacan el Toyota C-HR y el MG ZS Hybrid+, dos modelos con los que comparte filosofía, aunque el Kia apuesta por una mayor versatilidad.

El Kia Niro solo se vende en su versión híbrida enchufable

Actualmente, la gama española se comercializa exclusivamente con una mecánica híbrida enchufable en la página web del fabricante. Una solución pensada para quienes desean reducir el consumo sin renunciar a la libertad de un motor de gasolina. Además, gracias a su sistema de propulsión, disfruta de la etiqueta CERO de la DGT, una ventaja importante para circular por las zonas de bajas emisiones.

El sistema combina un motor de gasolina de 102 CV con otro eléctrico de 84 CV, alcanzando una potencia conjunta de 180 CV y un par máximo de 265 Nm. Toda la fuerza se transmite mediante un cambio automático, lo que favorece una conducción suave y confortable. Con este conjunto acelera de 0 a 100 km/h en 9,9 segundos y alcanza una velocidad máxima de 185 km/h.

Más de 60 km de autonomía eléctrica

La batería permite recorrer hasta 62 kilómetros en modo totalmente eléctrico según el ciclo WLTP. Para muchos conductores, esta autonomía resulta suficiente para completar los desplazamientos diarios sin consumir una sola gota de combustible. Es precisamente uno de los argumentos que convierten al Niro en una alternativa especialmente interesante para un uso mixto entre ciudad y carretera.

El acabado Concept, que abre la gama, ofrece un equipamiento muy completo. Incluye llantas de aleación de 16 pulgadas, navegador Kia Connect con pantalla de 10,25 pulgadas, Android Auto, Apple CarPlay, climatizador automático, cámara de aparcamiento, barras de techo, asistente de mantenimiento de carril, frenada automática de emergencia con detección de peatones, sensores traseros y asistente para prevenir colisiones al salir de un aparcamiento.