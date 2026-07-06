El Audi más bonito de la historia de la marca es de 2007

Coches y Motos 06 JUL 2026 - 14:43h.

Un Audi que marcó un antes y un después en la marca alemana

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Hay modelos que marcan una época por su tecnología. Otros lo hacen por sus prestaciones. Y unos pocos consiguen convertirse en iconos gracias a su diseño. Ese es el caso del Audi A5 Coupé. Un automóvil lanzado en 2007 que todavía hoy sigue despertando admiración. Para muchos aficionados continúa siendo el coche más bonito que ha fabricado la marca de los cuatro aros.

Cuando llegó al mercado supuso un soplo de aire fresco para Audi. Conservaba la elegancia tradicional de la firma alemana, pero añadía una imagen mucho más deportiva y emocional. Sus proporciones eran prácticamente perfectas. El largo capó, la baja altura del techo y una zaga muy marcada creaban una silueta que ha envejecido extraordinariamente bien y que sigue pareciendo actual casi dos décadas después.

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El A5 Coupé marcó el camino de Audi hacia el futuro

El frontal destacaba por una gran parrilla Singleframe, unos faros muy estilizados y unas líneas limpias que transmitían personalidad sin necesidad de recurrir a excesos. En la vista lateral sobresalía la caída del techo hacia la parte trasera y unos pasos de rueda muy marcados. Detrás, los pilotos horizontales y la doble salida de escape reforzaban una imagen elegante, deportiva y perfectamente equilibrada.

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El interior seguía la misma filosofía. Todo estaba orientado al conductor. Los materiales ofrecían una calidad sobresaliente y el puesto de conducción resultaba cómodo e intuitivo. No había enormes pantallas ni elementos llamativos. La prioridad era la ergonomía y la sensación de solidez, dos aspectos que siempre han caracterizado a los mejores modelos de Audi.

Hasta 450 CV de potencia y la máxima tecnología de la època

Su gama mecánica también era muy completa. En gasolina ofrecía motores desde 144 CV hasta los 450 CV del espectacular RS5, mientras que los TDI cubrían un abanico de entre 136 y 245 CV. Era posible elegir entre cambio manual, Multitronic o S Tronic, además de versiones con tracción delantera o el conocido sistema quattro, una de las grandes señas de identidad de la marca.

Con el paso del tiempo llegaron las carrocerías Sportback y Cabrio, además de las deportivas S5 y RS5, capaces de elevar todavía más el nivel de prestaciones. Incluso recibió una actualización estética a mitad de su vida comercial. Sin embargo, muchos seguidores coinciden en que ninguna evolución consiguió igualar la pureza de líneas del modelo lanzado en 2007.