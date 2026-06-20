El nuevo Audi A5 convence a Gonzalo Serrano: diseño premium, etiqueta ECO y 66.000 euros de precio

Alberto Cercós García 20 JUN 2026 - 13:02h.

Audi da un paso adelante con su nuevo A5 y convence a Gonzalo Serrano

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El nuevo Audi A5 se presenta como una de las grandes apuestas de la marca alemana para el segmento de las berlinas premium, con una gama compuesta por las carrocerías Berlina y Avant. Precisamente esta última gana protagonismo al crecer siete centímetros respecto a la generación anterior, una mejora que se traduce en un maletero de mayor capacidad y un habitáculo más confortable. Durante su prueba en 'Más que Coches', Gonzalo Serrano destacó esta evolución al asegurar que la versión familiar ofrece "más capacidad de maletero, más comodidad interior y un concepto no solo actual, sino más divertido". El periodista también puso en valor la imagen del modelo, con una parrilla Singleframe más estilizada, una firma lumínica de nueva factura, detalles en negro y una zaga de marcada personalidad. "Estéticamente es un coche de hoy, con mucha personalidad y no exento de carácter", resumió.

El interior mantiene la línea tecnológica de los últimos lanzamientos de Audi, con un puesto de conducción dominado por una gran superficie digital formada por el cuadro de instrumentos, la pantalla multimedia central y una tercera pantalla destinada al acompañante. Serrano elogió la ergonomía y la calidad percibida, además de elementos como el volante S line, los asientos deportivos o el gran techo panorámico electrocrómico, capaz de oscurecerse con solo pulsar un botón. El acabado incorpora de serie llantas de 19 pulgadas y suspensión deportiva, mientras que el catálogo de opciones permite añadir pinturas metalizadas con efecto perla por 1.500 euros, el paquete de techo panorámico y asientos eléctricos por 2.715 euros o los reglajes eléctricos delanteros por 990 euros.

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En la carretera, con el nuevo Audi A5

La unidad probada correspondía al Audi A5 S line TDI quattro S tronic MHEV Plus, equipado con un motor diésel de dos litros y cuatro cilindros asociado a un sistema de hibridación ligera de 48 voltios, tracción total quattro y el conocido cambio automático S tronic de siete velocidades. Serrano no escatimó elogios hacia la transmisión: "Es un cambio que para mí es una auténtica joya", afirmó, destacando su rapidez y capacidad para aprovechar todo el potencial del motor. También ensalzó el comportamiento dinámico, el equilibrio del chasis, la precisión de la dirección y la eficacia del equipo de frenos, aspectos que, en su opinión, transmiten una gran confianza al volante.

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El nuevo Audi A5 tiene un precio de partida para esta versión de 66.000 euros y cuenta con la etiqueta ECO gracias a su sistema microhíbrido. Para Gonzalo Serrano, el modelo mantiene el ADN de la firma de los cuatro aros gracias a su elevada calidad de materiales, un diseño reconocible y un comportamiento dinámico sobresaliente. "Un coche para divertirte con la familia", concluyó el periodista tras completar la prueba en 'MQC'.