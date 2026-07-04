Peugeot pone al alcance el 3008, el SUV que muchos creen perfecto para quienes buscan diseño y eficiencia

Coches y Motos 04 JUL 2026 - 06:18h.

145 CV, 5,4 litros cada 100 km y etiqueta ECO de la DGT

Peugeot tiene un todo en uno con un diseño espectacular

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El Peugeot 3008 se ha convertido en uno de los SUV más atractivos de la marca francesa. Su última renovación ha supuesto un importante salto adelante. Ahora presume de una imagen más deportiva, una silueta de inspiración coupé y un habitáculo mucho más tecnológico. Además, gracias a las promociones actuales, resulta más accesible para quienes buscan un todocamino moderno sin disparar el presupuesto.

Porque para ser un modelo capaz de codearse con los premium, la versión de acceso del Peugeot 3008 está disponible desde 30.780 euros financiados o 31.980 euros al contado. Una cifra competitiva para un SUV que destaca por su imagen, su tecnología y su eficiente mecánica microhíbrida. Una propuesta muy completa para quienes quieren dar el salto a un modelo moderno, bien equipado y preparado para afrontar cualquier tipo de viaje.

SUV para toda la familia de carácter premium, pero a precio de generalista

Este SUV mide 4,54 metros de longitud y ofrece un generoso maletero de 520 litros, suficiente para cubrir las necesidades de una familia. Entre sus principales rivales figuran modelos como el Renault Arkana, el Kia Sportage o el Nissan Qashqai, aunque el Peugeot destaca por un equilibrio muy logrado entre diseño, calidad de acabados, confort de marcha y eficiencia.

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La gama contempla tres motorizaciones, aunque la puerta de entrada corresponde al bloque 1.2 turbo con tecnología microhíbrida de 48 voltios. Desarrolla 145 C y 230 Nm de par, consume 5.4 l/100km y disfruta de la etiqueta ECO de la DGT, una ventaja importante para circular por las ciudades con restricciones.

El equipamiento no escatima

El equipamiento tampoco está nada mal. Peugeot comercializa el 3008 con los acabados Allure, Allure Exclusive, GT y GT Exclusive. Y desde el primero ofrece una dotación muy completa. Incorpora el sistema Peugeot i-Connect, cámara trasera VisioPark 1 con visión de 180 grados, climatizador automático bizona, acceso y arranque manos libres, faros ECO LED y un completo paquete de asistentes a la conducción.

A ello se suman llantas de aleación de 18 pulgadas, volante compacto de cuero, retrovisores eléctricos y calefactables, limpiaparabrisas automático, retrovisor interior electrocromático, elevalunas eléctricos y un práctico suelo de maletero con dos posiciones que mejora la versatilidad del espacio de carga.

Y todo sin olvidar sistemas de seguridad como frenada automática de emergencia, asistente de mantenimiento de carril, reconocimiento de señales de tráfico, control de crucero con limitador de velocidad y cámara trasera.