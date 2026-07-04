Más bonita y, para la mayoría, mejor que la Honda CB500X y perfecta para viajar sin prisas

Coches y Motos 04 JUL 2026 - 08:06h.

Está disponible en colores blanco y negro

Honda convierte la Africa Twin en una deportiva

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La Honda CB 500 X es una de las verdaderas referentes del mercado, pero hay otra moto que es perfecta para viajar sin prisas, y que también cumple con todos los requisitos para que se la pueda considerar como una obra maestra. Llega desde China, y es la CF Moto 700 MT, que cuenta con un diseño refinado que permite ofrecer una conducción más precisa y agradable, ideal para viajes largos, y que está disponible en colores blanco y negro.

Basta con echarle un vistazo para comprobar que tiene un diseño claramente enfocado al adventure, con una estética agresiva y moderna, y un motor reajustado. El propulsor es uno de los más avanzados y modernos de la firma, pues es de dos cilindros en paralelo, que destaca por su fiabilidad. Con una cilindrada de 693 centímetros cúbicos, rinde a una potencia de 65 CV a 9.500 revoluciones por minuto, y entrega un par máximo de 60 Nm a 6.000 rpm.

Está asociado a una caja de cambios de seis velocidades, y dispone de embrague anti-rebote, además de un control de tracción desconectable, ABS de doble canal, pinzas de anclaje radial o amortiguador ajustable. Y al equipamiento hay que añadirle los puños y el asiento calefactables, pantalla parabrisas frontal regulable en altura, sensores de presión de los neumáticos, faros LED, toma USB o una pantalla TFT de cinco pulgadas para controlar todo.

La CF Moto 700 MT cuesta 6.995 euros

Algo que nos ha asombrado es conocer el precio final que tiene la CF Moto 700 MT. Y es que únicamente se necesitan un total de 6.995 euros si quieres tenerla en el garaje, lo que claramente es una ganga con todas las letras, por lo que merece mucho la pena ir a por ella.