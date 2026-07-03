Este innovador modelo ha sido considerado el gran pionero

El BMW que ha pasado de ser un sueño a una pesadilla

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El BMW X5 añade un nuevo capítulo a su exitosa historia. Desde su lanzamiento original en el año 1999, este innovador modelo ha sido considerado el gran pionero y precursor de la exitosa familia de vehículos deportivos de la marca bávara. Ahora, el fabricante de automóviles da un paso histórico al presentar la quinta generación de este todocamino, consolidando su liderazgo en un segmento competitivo que él mismo inauguró a finales del siglo pasado. La gran novedad radica en su oferta mecánica, ya que se convierte en el primer modelo de la firma en ofrecer simultáneamente cinco tecnologías de propulsión diferentes.

El diseño exterior del vehículo experimenta una evolución radical, adoptando una presencia monolítica y una silueta imponente que encarna la filosofía de la Neue Klasse de la firma automotriz. En el frontal destaca una reinterpretación vertical de la icónica parrilla de la marca con iluminación perimetral, complementada por los nuevos iconos luminosos con forma de doble equis que hacen su debut absoluto. En su perfil lateral, las líneas limpias se combinan con las novedosas manijas integradas que reaccionan de manera eléctrica al más leve contacto físico.

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Una variada gama mecánica

Los clientes podrán elegir entre eficientes motores de combustión de gasolina o diésel con tecnología de hibridación suave, sistemas híbridos enchufables avanzados y dos alternativas cero emisiones. El gran protagonista inicial es el nuevo iX5 totalmente eléctrico, equipado con la sexta generación de la tecnología eDrive y celdas cilíndricas de batería de alto voltaje. Esta variante es capaz de homologar una destacada autonomía de hasta 845 kilómetros, incorporando un avanzado sistema eléctrico de 800 voltios y una práctica función de carga bidireccional.

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Más adelante, se sumará a la gama una variante de producción impulsada por hidrógeno mediante una avanzada pila de combustible de tercera generación altamente compacta que ofrecerá 750 kilómetros de autonomía sin generar emisiones contaminantes.

Vanguardia digital y producción limpia en Spartanburg

En el interior rediseñado, el amplio habitáculo destaca de inmediato por ofrecer estructuras claras y superficies despejadas. Es el primer vehículo del sector en utilizar opcionalmente superficies decorativas sofisticadas elaboradas con pizarra y vidrio.

En el renovado apartado digital, incorpora el novedoso sistema operativo X, una pantalla panorámica central, una pantalla opcional para el pasajero y un sistema de proyección en el parabrisas que abarca todo el ancho frontal. En el aspecto dinámico, mantiene un reparto de masas ideal cercano al cincuenta por ciento sobre cada eje y equipa suspensión adaptativa de serie de alta precisión. Las variantes electrificadas añaden un control activo de chasis con estabilización para balancear la carrocería, asistencia inteligente adaptativa mediante Symbiotic Drive y una función de frenada extremadamente suave.

La producción de esta quinta generación se iniciará en la histórica fábrica estadounidense de Spartanburg, cuyas nuevas instalaciones automatizadas destinadas al ensamblaje de baterías de alta tensión no requieren combustibles fósiles para operar normalmente. El lanzamiento comercial al mercado de las primeras unidades está programado para finales de noviembre de 2026.