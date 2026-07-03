El Peugeot más bonito de la historia de la marca es de 2024

Coches y Motos 03 JUL 2026 - 12:49h.

Un Peugeot que juega en una liga superior

Peugeot tiene una nueva maravilla

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No todos los coches consiguen llamar la atención incluso cuando están aparcados. El Peugeot 408 sí lo hace. Desde su llegada en 2024, este modelo ha cambiado la imagen de la marca francesa con una silueta que mezcla rasgos de berlina, SUV y coupé. Un concepto poco habitual que, para muchos, lo convierte en el Peugeot más bonito fabricado hasta la fecha.

Su diseño no es su único argumento. También destaca por ofrecer una gama mecánica muy variada, capaz de adaptarse a perfiles de conductor muy diferentes. Se puede elegir con tecnología híbrida ligera, híbrida enchufable o incluso con una versión 100 % eléctrica, una oferta que pocos rivales pueden igualar dentro del segmento.

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Hay Peugeot 408 para todos los gustos

La variante de acceso apuesta por un motor de gasolina 1.2 asistido por un sistema MHEV. Desarrolla 145 CV y 230 Nm de par máximo, va asociado a un cambio automático y transmite la potencia al eje delantero. Completa el 0 a 100 km/h en 9,4 segundos, alcanza una velocidad máxima de 205 km/h y homologa un consumo medio de solo 5,1 litros cada 100 kilómetros.

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Quienes busquen mayores prestaciones pueden optar por la versión híbrida enchufable. Combina un motor de gasolina 1.6 turbo de 180 CV con otro eléctrico de 125 CV, alcanzando una potencia conjunta de 225 CV y 360 Nm de par máximo. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,5 segundos, alcanza 233 km/h y permite recorrer hasta 63 kilómetros en modo eléctrico, con un consumo homologado de apenas 1,4 l/100 km. La tercera alternativa es el E-408, totalmente eléctrico, con 200 CV y hasta 456 kilómetros de autonomía WLTP.

El espacio tampoco se queda atrás. El 408 mide 4,687 metros de largo, 1,848 metros de ancho y cuenta con una batalla de 2,787 metros, lo que se traduce en un habitáculo amplio y confortable. Además, dispone de un maletero de 536 litros, ampliable hasta 1.611 litros, una cifra muy competitiva dentro de la categoría.

El equipamiento también está a la altura

El acabado Allure ya incorpora una dotación muy completa. Incluye el característico Peugeot i-Cockpit, acceso y arranque manos libres, cámara trasera, faros Full LED, llantas de aleación de 17 pulgadas, parabrisas acústico, cristales traseros oscurecidos, sistema multimedia Peugeot Connect Radio y asientos con regulación en altura y apoyo lumbar para el conductor.

Y atención a los precios. La versión MHEV tiene una tarifa oficial de 36.920 euros, aunque Peugeot la anuncia desde 29.220 euros financiados o 30.720 euros al contado. La variante híbrida enchufable parte de 40.450 euros, mientras que el Peugeot E-408 eléctrico está disponible desde 40.160 euros. Sin duda, una de las gamas más completas y atractivas de la marca francesa.