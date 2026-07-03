El BMW más bonito de la historia de la marca es de 2018

Coches y Motos 03 JUL 2026 - 23:07h.

Ya no está a la venta, pero sigue siendo de los más deseados de la historia

BMW tiene el que es, para muchos, el mejor eléctrico para viajes largos

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Hablar del BMW más bonito de todos los tiempos siempre genera debate. La marca alemana ha firmado modelos inolvidables a lo largo de su historia. Pero hay uno que ocupa un lugar muy especial para muchos aficionados. Es el BMW Serie 8 Coupé (G15), presentado en 2018, un espectacular gran turismo que recuperó una denominación legendaria con una imagen elegante, deportiva y capaz de seguir llamando la atención años después de su lanzamiento.

El Serie 8 Coupé nació como un gran turismo de lujo de dos puertas y configuración 2+2. Con 4,85 metros de longitud, combinaba unas proporciones muy equilibradas con una silueta tipo fastback que reforzaba su carácter deportivo. Su largo capó, la baja altura de la carrocería y una zaga muy musculosa lo convertían en uno de los diseños más logrados de la firma bávara.

El Serie 8 Coupé sigue siendo uno de los BMW más deseados de la historia

El interior estaba a la altura de su imagen exterior. Apostaba por materiales de gran calidad, un excelente nivel de acabados y un puesto de conducción orientado al conductor. Tampoco faltaban las últimas innovaciones tecnológicas de la época, como el BMW Live Cockpit Professional, una gran pantalla táctil central, el Head-Up Display y numerosos asistentes de conducción destinados a mejorar la seguridad y el confort.

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La gama mecánica era igualmente amplia. Entre las opciones de gasolina destacaban el 840i, equipado con un refinado motor de seis cilindros en línea y 333 CV, y el espectacular M850i xDrive, impulsado por un poderoso V8 de 530 CV que ofrecía unas prestaciones propias de un auténtico deportivo de altas prestaciones.

Para quienes recorrían muchos kilómetros, BMW también ofrecía el 840d xDrive. Esta variante recurría a un eficiente motor diésel de tres litros, con 340 CV y tecnología de hibridación ligera (Mild Hybrid), una combinación que permitía disfrutar de elevadas prestaciones sin renunciar a unos consumos contenidos.

Ya hay unidades de segunda mano que rondan los 50.000 euros

Otro de sus grandes argumentos era su comportamiento dinámico. Gracias a un chasis muy sofisticado, una puesta a punto deportiva y un elevado confort de suspensión, el Serie 8 conseguía ofrecer una conducción muy precisa sin perder el refinamiento que se espera de un gran turismo de lujo pensado para recorrer largas distancias.

Aunque ya no se comercializa como modelo nuevo, el BMW Serie 8 Coupé (G15) sigue despertando un enorme interés. En el mercado de ocasión ya es posible encontrar unidades por menos de 50.000 euros, una cifra que lo convierte en una oportunidad muy atractiva para quienes buscan uno de los coupés más elegantes, exclusivos y admirados que BMW ha fabricado en las últimas décadas.