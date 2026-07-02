Ni Mercedes, ni Audi, ahora hay un nuevo eléctrico que carga en 9 minutos

Coches y Motos 02 JUL 2026 - 11:42h.

La tecnología de los eléctricos mejora constantemente para convertirlos en opciones cada vez más interesantes

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La evolución del coche eléctrico no depende únicamente de aumentar la autonomía. Cada vez resulta más importante reducir el tiempo que los conductores pasan esperando durante una recarga, y ahí es donde un nuevo prototipo desarrollado por Shell quiere marcar un antes y un después. Bajo el nombre de Triple 10 Challenge, este vehículo experimental ha demostrado que es posible recargar la batería del 10 al 80% en apenas 9 minutos y 54 segundos utilizando un cargador rápido de 175 kW, una cifra que sorprende porque no requiere una infraestructura de potencia extrema.

Aunque no se trata de un modelo que vaya a comercializarse, sí representa una demostración de las tecnologías que podrían incorporarse a los coches eléctricos de los próximos años. El objetivo no es solo acelerar la carga, sino hacerlo de forma eficiente, segura y sin comprometer la vida útil de la batería.

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Una nueva forma de entender la carga rápida

Lo más llamativo de este proyecto es que el récord de carga no se consigue gracias a un cargador más potente, sino mediante una gestión mucho más eficiente de la temperatura de la batería. Uno de los principales límites de las recargas ultrarrápidas es precisamente el calor que generan las celdas durante el proceso.

Para solucionar este problema, Shell ha desarrollado un sistema de refrigeración completamente diferente al habitual. En lugar de utilizar un circuito convencional de líquido refrigerante, las celdas de la batería están en contacto con un fluido dieléctrico especialmente diseñado para disipar el calor de forma mucho más rápida. Esto permite mantener una elevada potencia de carga durante más tiempo sin que la batería alcance temperaturas excesivas.

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Gracias a este sistema también es posible reducir el tamaño de algunos componentes, simplificar el conjunto mecánico y mejorar la eficiencia general del vehículo. Todo ello se traduce en un coche más ligero y con un mejor aprovechamiento de la energía disponible.

Otro aspecto interesante es que el prototipo utiliza una batería de capacidad contenida. En lugar de apostar por un enorme paquete de baterías para conseguir una gran autonomía, el proyecto busca el equilibrio entre peso, eficiencia y velocidad de carga, una filosofía que podría ganar protagonismo en los próximos años.

Una tecnología que podría cambiar el futuro del coche eléctrico

El Triple 10 Challenge no ha sido concebido como un automóvil de producción, sino como un laboratorio sobre ruedas para poner a prueba nuevas soluciones técnicas. Sin embargo, muchas de las innovaciones desarrolladas durante este proyecto podrían acabar llegando a modelos comerciales conforme la tecnología vaya madurando.

La industria del automóvil lleva años buscando la forma de reducir uno de los principales inconvenientes que todavía perciben muchos conductores: el tiempo necesario para recargar un vehículo eléctrico durante un viaje largo. Si tecnologías como esta consiguen extenderse, la experiencia de uso será cada vez más parecida a la de un coche de combustión, eliminando gran parte de las esperas actuales.

Además, el proyecto demuestra que no siempre es necesario instalar cargadores de potencias descomunales para conseguir tiempos de recarga muy reducidos. Mejorar la gestión térmica, optimizar la batería y aumentar la eficiencia del conjunto puede ser igual de importante que incrementar la potencia suministrada.

Todavía pasarán algunos años antes de que soluciones de este tipo lleguen al mercado de forma generalizada, pero el trabajo realizado por Shell deja claro hacia dónde se dirige la próxima generación de vehículos eléctricos. El futuro no solo pasa por recorrer más kilómetros con cada carga, sino también por recuperar cientos de kilómetros de autonomía en el tiempo que se tarda en hacer una breve parada durante un viaje.