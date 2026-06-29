BMW convierte en accesible la K 1600 GT, la gran referencia de su catálogo en 2026

Coches y Motos 29 JUN 2026 - 18:21h.

En 2025 por fin logró obtener la homologación Euro 5+

La BMW más avanzada de la historia es de 2019

Compartir







Dentro del catálogo de BMW, hay muchas motos cotizadas y que logran llamar la atención fácilmente de todo el mundo. Pero si hablamos de una de las grandes referentes, entonces tenemos que hacerlo de la K 1600 GT, que no podría ser más llamativa y extraordinaria, con un diseño y unas prestaciones únicas. Y para los amantes de las motos grandes, esta es la mejor elección que hay, pues no se encuentran otras del mismo estilo.

Está dotada de un moderno motor de seis cilindros muy ligero y compacto, que ofrece unas excepcionales cifras de potencia, con 160 CV declarados a 6.750 revoluciones por minuto, así como un par máximo de 180 Nm a 5.250 rpm. Desde que salió al mercado, hace más de una década, no ha dejado de actualizarse y de renovarse, con un resultado magnífico que salta a la vista. Y en 2025 por fin logró obtener la homologación Euro 5+, mientras que recientemente se le añadieron nuevos colores y acabados.

Cuenta con tres modos de conducción, control dinámico de tracción, control dinámico de motor y varias ayudas más, que se gestionan siempre a través de una IMU de seis ejes. La iluminación es full LED, el faro delantero consigue destacar por encima de todo el conjunto, y en la instrumentación nos podemos encontrar con una pantalla de grandes dimensiones, de 10,25 pulgadas, con navegación integrada y conectividad, para hacer más completo el conjunto.

La BMW K 1600 GT tiene un coste de 31.620 euros

Para adquirir en propiedad la BMW K 1600 GT, no será necesario realizar ningún desembolso estratosférico. Bastará con que pagues un total de 31.620 euros, lo que todos creemos que es una cifra muy justa, y que está amortizada en cuanto consigues una moto de estas características y dimensiones.