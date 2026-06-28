El nuevo Kia es el familiar más bonito de la historia de la marca y supera a modelos mucho más caros

Coches y Motos 28 JUN 2026 - 23:17h.

204 CV de potencia y más de 630 km de autonomía

Kia cambia de estrategia con uno de sus eléctricos

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Kia continúa demostrando que su transformación no tiene techo. En apenas unos años ha pasado de ser una alternativa racional a convertirse en una de las marcas con mayor personalidad del mercado. Y ahora, lejos de conformarse, refuerzan cada vez más su apuesta por la movilidad eléctrica.

En este sentido, uno de sus modelos más vendidos es el nuevo EV4. Un modelo que está disponible con dos tipos de carrocería, siendo una de ellas ideal para familias. Hablamos de la versión Fastback. Una berlina eléctrica con aspecto de coupé que combina una imagen muy llamativa con una importante carga tecnológica y un precio capaz de poner en aprietos a fabricantes premium.

Así es la versión berlina del Kia EV4

Con 4,73 metros de longitud y un maletero de 490 litros, el EV4 Fastback está pensado para quienes buscan un coche elegante sin renunciar al espacio. Su silueta alargada, la caída del techo y sus proporciones le permiten competir visualmente con modelos bastante más caros. Es un automóvil concebido para viajar con comodidad, pero también para llamar la atención allí donde pasa.

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La gama arranca con una versión de 204 CV, 283 Nm de par máximo y batería de 58 kWh. Homologa hasta 456 kilómetros de autonomía, acelera de 0 a 100 km/h en 7,4 segundos y alcanza 170 km/h de velocidad máxima. Todo ello desde 29.280 euros, una cifra especialmente competitiva para un eléctrico de estas características.

Dos opciones de batería a elegir y dos acabados

Quienes necesiten recorrer mayores distancias disponen de una segunda alternativa que mantiene los 204 CV, pero incorpora una batería de 81 kWh. Gracias a ella puede recorrer hasta 633 kilómetros con una sola carga. Su precio parte de 34.550 euros, situándose como una opción muy interesante para quienes realizan viajes frecuentes sin renunciar a la movilidad eléctrica.

Desde el acabado Earth Launch Edition, el equipamiento ya resulta muy completo. Incluye lunas oscurecidas, tiradores exteriores escamoteables, asiento del conductor con regulación eléctrica y ajuste lumbar, retrovisor interior electrocrómico, asistente de ángulo muerto y cargador inalámbrico para teléfonos móviles, entre otros elementos.

Por encima aparece el acabado GT Line, que refuerza todavía más su carácter tecnológico. Añade faros LED Small Cube, llantas de 19 pulgadas, cámara de 360 grados, monitor de ángulo muerto integrado en la instrumentación, asientos delanteros y traseros calefactables, volante calefactable, portón trasero eléctrico, llave digital 2.0 y un avanzado sistema de estacionamiento remoto con llave.