Peugeot responde a Omoda con un SUV eléctrico rebajado más de 6.000 euros y 527 Km de autonomía

Coches y Motos 28 JUN 2026 - 00:09h.

Un eléctrico ideal para familias con marcado carácter premium, pero a un precio razonable

El nuevo Peugeot es, para muchos, el más bonito de la marca

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La llegada de nuevas marcas chinas ha obligado a los fabricantes tradicionales a reaccionar. Modelos como los de Omoda han demostrado que existe espacio para propuestas modernas, tecnológicas y bien equipadas. Pero las marcas de siempre no piensan quedarse atrás. Y Peugeot es una de ellas. Su respuesta tiene nombre propio: Peugeot 3008 eléctrico, un SUV completamente renovado que apuesta por el diseño, la eficiencia y una relación entre precio y producto muy difícil de igualar.

El nuevo Peugeot 3008 ha evolucionado de forma importante. Mantiene su carácter familiar, pero ahora luce una imagen mucho más dinámica. La carrocería adopta una silueta de inspiración coupé, más elegante y deportiva. Sus líneas son más fluidas. También transmite una mayor sensación de calidad. Un paso adelante que le permite competir con modelos cada vez más sofisticados.

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No es un low cost, pero ni las premium ofrecen tanto por tan poco

Además, se sitúa en una de las categorías más disputadas del mercado. Con 4,54 metros de longitud y una distancia entre ejes de 2,73 metros, ofrece un habitáculo amplio y cómodo. El maletero alcanza los 520 litros, una cifra muy interesante para quienes buscan un vehículo versátil para el día a día y para los viajes en familia.

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Uno de sus grandes argumentos está en el precio. La versión eléctrica tiene una tarifa oficial de 46.747 euros, pero actualmente se anuncia desde 42.530 euros al contado o 40.530 euros financiados. Hablamos de una rebaja superior a 6.000 euros, una diferencia que lo convierte en una alternativa especialmente atractiva dentro del segmento.

Así es el Peugeot 3008 eléctrico más económico

La mecánica tampoco decepciona. El motor eléctrico desarrolla 210 CV y 345 Nm de par máximo. Está alimentado por una batería de 78 kWh. Gracias a ello puede recorrer hasta 527 kilómetros de autonomía WLTP con una sola carga. Además, acelera de 0 a 100 km/h en 8,8 segundos y alcanza una velocidad máxima de 170 km/h, cifras más que suficientes para cualquier uso cotidiano.

El equipamiento de serie también juega a su favor. Desde el acabado Allure incorpora cámara trasera de 180 grados, acceso y arranque manos libres, climatizador bizona, control de crucero, frenada automática de emergencia, mantenimiento de carril, reconocimiento de señales de tráfico y faros LED. Todo ello acompañado por el sistema multimedia Peugeot i-Connect.