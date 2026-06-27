El Cupra de 2024 es el SUV más bonito de la historia de la marca

Coches y Motos 27 JUN 2026 - 22:17h.

286 CV de potencia y casi 570 km de autonomía

Mejor y, para muchos, más bonito que el Cupra Formentor

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Desde su lanzamiento en 2024, el Cupra Tavascan se ha convertido en uno de los modelos más admirados de la firma española. Su silueta de SUV coupé eléctrico, sus proporciones deportivas y una imagen muy diferente a la de cualquier otro Cupra han hecho que muchos lo consideren el vehículo más atractivo que ha fabricado la marca hasta la fecha. Un coche pensado para llamar la atención incluso cuando está parado.

Su diseño no deja indiferente. El frontal transmite personalidad. La firma luminosa tiene una presencia espectacular. La caída del techo aporta dinamismo. Y la zaga, con sus luces de efecto tridimensional, consigue que resulte reconocible desde cualquier ángulo. Es un modelo que busca diferenciarse de los SUV tradicionales y lo consigue con facilidad.

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El primer SUV totalmente eléctrico de Cupra es también una de las mejores opciones de su catálogo

El Tavascan también destaca por sus dimensiones. Con 4,64 metros de longitud y una distancia entre ejes de 2,76 metros, ofrece una excelente combinación entre presencia exterior y amplitud interior. Además, cuenta con un maletero de 540 litros, suficiente para cubrir las necesidades de una familia sin renunciar a una imagen deportiva.

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Otro aspecto especialmente llamativo es su precio. La versión de acceso tiene una tarifa oficial de 52.010 euros, pero actualmente puede encontrarse desde 37.122 euros al contado o 36.272 euros financiado. Una diferencia considerable que aumenta todavía más el atractivo de este SUV eléctrico frente a muchos de sus rivales directos.

Así es el Cupra Tavascan más económico

La mecánica tampoco decepciona. El motor eléctrico desarrolla 286 CV y 545 Nm de par máximo. La potencia llega al eje trasero, lo que contribuye a ofrecer una conducción más precisa y divertida. Además, acelera de 0 a 100 km/h en apenas 6,8 segundos y alcanza una velocidad máxima de 180 km/h.

La batería de 82 kWh permite homologar hasta 568 kilómetros de autonomía WLTP. Una cifra que facilita tanto los desplazamientos diarios como los viajes largos. Gracias a ello, el Tavascan se posiciona como una alternativa real para quienes buscan un eléctrico sin grandes limitaciones de uso.

El equipamiento también está a la altura de su imagen. Incluye faros Matrix LED, navegador con pantalla de 15 pulgadas, climatizador de tres zonas, acceso sin llave Kessy Advance, asistentes avanzados de conducción y deportivos asientos bucket de microfibra.